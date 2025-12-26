به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی محمدی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه ساری، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره جان‌باختگان زلزله پنجم دی‌ماه سال ۱۳۸۲ بم، اظهار کرد: زلزله‌ای به بزرگی ۶.۶ ریشتر در ساعت ۵:۲۶ دقیقه و ۲۶ ثانیه بامداد و در عمق ۸ کیلومتری زمین، در فاصله حدود چهار کیلومتری شهر بم رخ داد که بر اساس آمار رسمی، نزدیک به ۳۴ هزار نفر جان خود را از دست دادند و بین ۱۴ تا ۲۰ هزار نفر مصدوم شدند.

وی افزود: این زلزله جمعیت ۱۱۰ هزار نفری شهر بم و همچنین شهرهای اطراف از جمله بروات، فهرج، ریگان و بیش از ۲۵۰ روستای پیرامونی را درگیر کرد و یکی از تلخ‌ترین و گسترده‌ترین حوادث طبیعی کشور را رقم زد که پس از آن، سازمان مدیریت بحران کشور به‌صورت ساختارمند شکل گرفت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به نامگذاری پنجم دی‌ماه در تقویم ملی به عنوان روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی، تصریح کرد: هدف از این نامگذاری، افزایش سطح آگاهی عمومی، توجه به مقوله پیشگیری، آمادگی پیش از بحران، پاسخ به‌موقع و بازسازی و بازتوانی پس از وقوع حوادث است.

محمدی با بیان اینکه استان مازندران به واسطه شرایط جغرافیایی و طبیعی، از حیث تنوع، تکرارپذیری و گستردگی حوادث، در صدر استان‌های پرمخاطره کشور قرار دارد، خاطرنشان کرد: استان مازندران هم در حوزه مخاطرات زمین‌شناختی و هم در حوزه مخاطرات جوی با تهدیدهای جدی مواجه است و این شرایط، برنامه‌ریزی دقیق و اقدام مستمر را ضروری می‌سازد.

وی با اشاره به وجود گسل‌های فعال خزر و البرز در استان، بر لزوم توجه جدی به ایمنی ساخت‌وسازها تأکید کرد و گفت: رعایت ضوابط فنی، کنترل کیفیت ساختمان‌ها و مقاوم‌سازی سازه‌ها باید هم از سوی دستگاه‌های مسئول و هم از سوی شهروندان به‌طور جدی دنبال شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با یادآوری زلزله‌های تاریخی استان اظهار کرد: زلزله سال ۱۳۳۶ منطقه سنگ‌آمل که منجر به جان‌باختن حدود ۲ هزار نفر شد و زلزله سال ۱۳۴۱ فریم ساری با بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ قربانی بر اساس آمار رسمی، نشان می‌دهد که مازندران در طول تاریخ همواره در معرض خطر زلزله قرار داشته است.

محمدی با تأکید بر نقش آموزش و آمادگی عمومی افزود: دستیابی به جامعه‌ای ایمن در برابر زلزله، نیازمند همکاری هم‌زمان حاکمیت، دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم است و نهادهایی مانند جمعیت هلال احمر نقش مهمی در آموزش و افزایش تاب‌آوری اجتماعی ایفا می‌کنند.