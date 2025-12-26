امام جمعه الوند: عبور از جنگ گرانی نیازمند انسجام فرهنگی و اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود مهدوی در خطبه‌های نماز جمعه با توصیه به رعایت تقوای الهی، گرامیداشت یاد شهدا، بزرگداشت ۹ دی و تبریک میلاد حضرت جوادالائمه (ع) اظهار کرد: ماه رجب فرصتی تکرارنشدنی برای بازسازی درون، تقویت ایمان و آمادگی برای ضیافت الهی ماه مبارک رمضان است.

وی افزود: استغفار، عبادت، دعا با معرفت، توجه به توحید، بهره‌گیری از سنت اعتکاف و ذخیره‌گیری معنوی از مهم‌ترین اعمال این ماه است و اگر این توصیه‌ها به‌درستی عملی شود، ماه رمضان به نقطه عطفی در زندگی معنوی انسان تبدیل خواهد شد.

امام جمعه الوند با اشاره به جایگاه اعتکاف گفت: سنت اعتکاف به‌ویژه در میان جوانان، جلوه‌ای روشن از شکوفایی معنویت در جامعه اسلامی است. رهبر معظم انقلاب این پدیده را از برکات انقلاب اسلامی می‌دانند و حضور جوانان در مساجد برای روزه، ذکر، تفکر و فراگیری معارف الهی را بسیار ارزشمند توصیف کرده‌اند.

وی با بیان اینکه پیروزی در دفاع مقدس تنها حاصل توان نظامی نبود، تصریح کرد: آنچه امکان ایستادگی، صبر و فداکاری را فراهم کرد، ساخت فرهنگی و اعتقادی جامعه بود. امروز نیز اگرچه میدان نبرد تغییر کرده، اما ماهیت آن همچنان فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی است و جنگ اصلی در حوزه معنا، روایت، هویت و سبک زندگی جریان دارد.

حجت‌الاسلام مهدوی تأکید کرد: در چنین شرایطی مسئولیت علما و نهادهای دینی دوچندان است، چرا که غفلت در جنگ روایت‌ها می‌تواند به تزلزل بنیادهای نظام اسلامی بینجامد و توجه به این عرصه‌ها یک ضرورت راهبردی به شمار می‌رود.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها به مسائل اقتصادی اشاره کرد و گفت: گرانی نتیجه تصمیم‌های پراکنده و ناهماهنگ است و درمان آن نیز نیازمند بسته‌ای هماهنگ، شفاف و پایدار است. بدون انضباط مالی و پولی، به‌ویژه در نظام بانکی، کاهش نااطمینانی و اصلاح سمت عرضه، هرگونه کنترل قیمتی تنها بحران را به آینده منتقل می‌کند.

امام جمعه الوند افزود: مردم بیش از سخن، به عمل نگاه می‌کنند و شفافیت واقعی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، برخورد قاطع با فساد و ناکارآمدی و انسجام در مدیریت اقتصادی، سه الزام اساسی برای جلب اعتماد عمومی است.

وی در پایان با اشاره به حماسه ۹ دی ۱۳۸۸ گفت: ۹ دی نقطه پایان فتنه‌ای بود که با جنگ نرم، عملیات روانی و شکاف‌سازی اجتماعی طراحی شده بود. همچنین یوم‌الله ۳ تیر ۱۴۰۴ نماد پیروزی ملت ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است که اگرچه ابزار آن متفاوت بود، اما هدف دشمن همان تضعیف اراده ملی و بی‌ثبات‌سازی جمهوری اسلامی بود.