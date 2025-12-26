حسینی همدانی: ناامید سازی مردم هدف اصلی جنگ شناختی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه مرکز استان البرز با تأکید بر اهمیت ماه رجب، این ایام را فرصتی مغتنم برای بازگشت به خدا و تقویت روحیه عبادت دانست و گفت: یکی از بیماریهای خطرناک انسان، بیحالی و بینشاطی در عبادت است که امام سجاد (ع) در دعای ابوحمزه ثمالی به ریشههای آن اشاره فرمودهاند.
وی با اشاره به فرازهایی از این دعا، افزود: سبک شمردن حق بندگی خدا، غفلت، انس با اهل باطل، گناه، کمحیایی در برابر خدا و عمل نکردن به علم، از عوامل محروم شدن انسان از حال نماز و مناجات است و انسان باید با استغفار، محاسبه نفس و بازگشت صادقانه بهسوی خدا، این موانع را برطرف کند.
امامجمعه کرج با اشاره به جایگاه والای اعتکاف، تصریح کرد: اعتکاف تمرین خلوت با خدا و فرصتی برای خودسازی، تفکر و بازنگری در رفتارهاست و بُعد تربیتی بسیار بالایی دارد لذا مساجد، مؤمنان و خیرین باید از این فرصت انسانساز بهخوبی استفاده کنند و بهویژه برای نوجوانان و دانشآموزان، برنامههای عمیق تربیتی، معرفتی و دینی تدارک ببینند.
حسینی همدانی با گرامیداشت سالروز ولادت امام جواد (ع)، گفت: یکی از ویژگیهای برجسته آن امام همام، کار تشکیلاتی و سازماندهی نیروها بود و آن حضرت فرمودند انسان با رعایت ادب به کمالات اخلاقی دنیا و آخرت میرسد و ادب، زمینه بهشتیشدن انسان را فراهم میکند.
وی در بخش دیگری از خطبهها با گرامیداشت سالگرد حماسه نهم دی، این روز را «یومالله» و روز بصیرت و میثاق امت با ولایت دانست و اظهار کرد: نهم دی، روزی بود که مردم با بینش عمیق، اراده پولادین و حضور خودجوش، اجازه ندادند دشمنان امنیت و ثبات کشور را از بین ببرند.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با استناد به آیات قرآن کریم و بیانات امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، افزود: ایامالله روزهایی هستند که جلوه قدرت الهی در آنها آشکار میشود و ۹ دی نیز به تعبیر رهبر معظم انقلاب، جزو ایامالله به معنای حقیقی کلمه است؛ چراکه ملت ایران با حضور هوشمندانه خود، فتنهای پیچیده و لایهلایه را در هم پیچیدند.
حسینی همدانی با رد تحریفهای صورت گرفته درباره حماسه ۹ دی، تأکید کرد: برخلاف ادعای دشمنان، ۹ دی تقابل مردم با مردم نبود، بلکه رویارویی ملت وفادار به اسلام، انقلاب و قانون اساسی با جریانهایی بود که به دستور مستکبران به دنبال براندازی و ضربه زدن به کشور بودند.
وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی مشارکت مردمی در مقابله با فتنههای داخلی را به اوج رساند و بینش سیاسی مردم را بهطور شگفتانگیزی ارتقا داد، هرچند دشمن همواره در محاسبات خود درباره ملت ایران دچار خطا شده است.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان البرز ناامید سازی را یکی از اهداف اصلی جنگ شناختی دشمن دانست و گفت: دشمن امروز با سه عملیات اختلافافکنی، هراس افکنی و القای ناامیدی به دنبال تضعیف ایران است و همه وظیفهداریم در برابر این جریان، امید، وحدت و بصیرت را تقویت کنیم.
حسینی همدانی با استناد به فرمایش امیرالمؤمنین (ع) تأکید کرد: بزرگترین بلا برای فرد و جامعه، ناامیدی است و کسی که مردم را مأیوس میکند، در مسیر نفاق حرکت میکند؛ ازاینرو رهبر معظم انقلاب ناامید کردن مردم را جرم دانستهاند.
وی در پایان با اشاره به مناسبتهای پیشرو، پنجم دیماه روز ایمنی در برابر زلزله، هفتم دی سالروز شهادت آیتالله غفاری و تأسیس نهضت سوادآموزی و یازدهم دی آغاز سال نو میلادی را یادآور شد و سال نو میلادی را به هموطنان مسیحی تبریک گفت.
نظر شما