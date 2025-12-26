امام جمعه خاکعلی:پیوند رهبری و ملت تهدید را به اقتدار ملی تبدیل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مرتضی فاطمیان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به ماه رجب و ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، اظهار کرد: ۹ دی ۱۳۸۸ و ۳ تیر ۱۴۰۴ دو نقطه درخشان تاریخ معاصر ایران هستند که نشان می‌دهند ترکیب الهی رهبری حکیمانه انقلاب، ملت بصیر و نیروهای مسلح مردمی چگونه می‌تواند هر فتنه و جنگ تحمیلی را به فرصتی برای تثبیت هویت و اقتدار ملی تبدیل کند.

وی با اشاره به فضیلت‌های ماه رجب افزود: ماه رجب فرصتی طلایی برای خودسازی و آمادگی جهت ورود به ضیافت الهی ماه مبارک رمضان است. به فرموده امام خامنه‌ای، غفلت دل زمینه‌ساز نفوذ شیطان و منشأ بسیاری از گناهان است و راه علاج حقیقی آن، تقویت ارتباط با خدای مهربان است.

امام جمعه خاکعلی در پایان با تبریک میلاد حضرت امام جواد علیه‌السلام و میلاد حضرت عیسی مسیح علیه‌السلام گفت: حضرت عیسی آن یار فدایی حضرت مهدی موعود عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف است که همراه با تباری از صالحان رجعت کرده و به امامت حضرت ولی‌عصر اقتدا می‌کند؛ این ایام مبارک را به همه منتظران صبح صادق فرج تبریک می‌گوییم.