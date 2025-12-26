غضنفری: ۹ دی نماد پیروزی ملت بر فتنه چندلایه دشمن بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمدتقی غضنفری در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه با اشاره به فرارسیدن دهم رجب و سالروز میلاد امام محمدتقی (ع)، گفت: امام جواد (ع) هشدار می‌دهند «نعمتِی که شکرش به‌جا آورده نشود، مانند گناهی است که آمرزیده نشود» و این تعبیر نشان می‌دهد سعادت انسان تنها در ترک گناه خلاصه نمی‌شود، بلکه نحوه مواجهه با نعمت‌های الهی در رشد یا سقوط معنوی نقش اساسی دارد.

وی بابیان اینکه غفلت از شکر، انسان را به‌تدریج گرفتار غرور، غفلت، احساس بی‌نیازی و قساوت قلب می‌کند، افزود: در منطق قرآن، شکر شرط بقا، رشد و هدایت نعمت‌هاست و کفران نعمت می‌تواند نعمت را به عاملی علیه انسان تبدیل کند.

امام‌جمعه محمدشهر با استناد به آیه ۷ سوره ابراهیم، تصریح کرد: خداوند متعال می‌فرماید «لَئِن شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ وَلَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ»؛ این آیه یک قانون قطعی الهی را بیان می‌کند که شکر، علاوه برافزایش نعمت، سبب هدایت نعمت در مسیر درست می‌شود و در مقابل، ناسپاسی می‌تواند سرمایه‌های الهی را از درون تهی کند.

غضنفری با اشاره به اینکه نعمت‌های الهی «خنثی» نیستند و می‌توانند ابزار هدایت یا ضلالت باشند، گفت: علم، مال، قدرت و حتی فهم دینی اگر با شکر همراه نباشند، می‌توانند زمینه فساد و خسارت را فراهم کنند؛ چنان‌که ثروتِ بی شکر به بخل و تبعیض می‌انجامد و قدرتِ بی شکر به استبداد ختم می‌شود.

وی با اشاره به آیه ۸۲ سوره اسرا افزود: قرآن کریم «شفا و رحمت برای مؤمنان» است، اما برای ظالمان مایه خسارت خواهد بود؛ چرا که بهره‌مندی از قرآن نیازمند روحیه حق‌جویی و پذیرش فرمان الهی است، نه تعصب و عناد.

امام‌جمعه محمدشهر حقیقت شکر را فراتر از ذکر زبانی دانست و ادامه داد: شکر حقیقی سه رکن دارد؛ شکر قلبی یعنی شناخت منعم و دیدن نعمت از جانب خدا، شکر زبانی یعنی حمد و ثنای الهی و شکر عملی یعنی استفاده از نعمت در مسیر رضای خدا لذا اگر نعمتی در مسیر گناه یا غفلت مصرف شود، صرف «الحمدالله» گفتن شکر کامل نیست.

غضنفری در خطبه دوم با اشاره به فضیلت‌های ماه رجب، گفت: در روایات آمده است «رجب شهر الله، شعبان شهری و رمضان شهر امتی» و ماه رجب ماه مغفرت و آمرزش است؛ ماهی که حتی در جاهلیت نیز از ماه‌های حرام به شمار می‌آمد و جنگ و خونریزی در آن تعطیل می‌شد و اعتکاف در این ماه از فرصت‌های مهم برای خودسازی و بازگشت به خداست.

وی سپس با گرامیداشت سالگرد حماسه نهم دی، این روز را «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» دانست و اظهار کرد: تاریخ انقلاب اسلامی سرشار از روزهایی است که در آن‌ها اراده الهی در متن حرکت آگاهانه مردم تجلی‌یافته است؛ روزهایی که رهبر معظم انقلاب از آن‌ها با عنوان «ایام‌الله» یاد می‌کنند و صرفاً یک مناسبت تقویمی نیستند، بلکه نقطه عطف هویت‌ساز ملت ایران به شمار می‌آیند.

خطیب جمعه محمدشهر افزود: حماسه ۹ دی ۱۳۸۸ نقطه پایان فتنه‌ای بود که با تکیه‌بر جنگ نرم، عملیات روانی، تحریف افکار عمومی، شکاف‌سازی اجتماعی و بهره‌گیری از غفلت برخی خواص طراحی‌شده بود و دشمن گمان می‌کرد با فشار رسانه‌ای و حمایت قدرت‌های غربی می‌تواند نظام اسلامی را از درون دچار آسیب کند، اما ملت ایران با بصیرت و حضور خودجوش، مرز روشنی میان جریان انقلابی و جریان فتنه ترسیم کرد.

غضنفری در خاتمه با اشاره به جایگاه «یقین» در منظومه ایمانی، گفت: امیرالمؤمنین (ع) در نهج‌البلاغه یقین را بر چهار پایه «بینش عمیق»، «درک حکمت»، «عبرت‌آموزی» و «اقتدا به روش صالحان» استوار می‌دانند و جامعه‌ای که اهل بصیرت و عبرت باشد، در بزنگاه‌ها مسیر حوادث را اصلاح خواهد کرد.