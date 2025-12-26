  1. استانها
رحمتی‌نیا: جنگ رسانه‌ای دشمن را جدی بگیریم

طالقان - امام‌جمعه شهرستان طالقان گفت: باید در فضای مجازی هیچ خبر و روایتی را بدون تحقیق نپذیریم چراکه انتشار و ضریب دادن به مطالب نادرست، ما را به پیاده‌نظام دشمن تبدیل می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی رحمتی‌نیا در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه شهرستان طالقان با گرامیداشت نهم دی‌ماه، این روز را «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب نهم دی را از مصادیق روشن «ایام‌الله» معرفی کرده‌اند و تأکیددارند که این روز جزو ایام‌الله به معنای حقیقی کلمه است.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای کمرنگ کردن حماسه نهم دی، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب تصریح کرده‌اند که انگیزه‌هایی برای به فراموشی سپردن این روز بزرگ وجود دارد و دشمن با برنامه‌ریزی تلاش می‌کند سوابق تعیین‌کننده و افتخارآمیز انقلاب اسلامی از ذهن و دل مردم پاک شود.

امام‌جمعه طالقان فتنه ۸۸ را نمونه‌ای از یک جنگ ترکیبی دانست و افزود: در این فتنه، رسانه، شایعه، تحریف، روایت سازی، فشار خارجی و تحریک داخلی به‌صورت هم‌زمان به کار گرفته شد و ابزار اصلی دشمن در فتنه‌های داخلی، رسانه و تحریف واقعیت‌هاست؛ حتی با سوءاستفاده از نمادهای دینی و انسانی مانند سیادت، رنگ سبز و احساسات انسانی به‌ویژه در موضوع زن.

رحمتی‌نیا با مقایسه فتنه ۸۸ با جنگ صفین، تصریح کرد: همان‌گونه که در صفین از قرآن و مذهب سوءاستفاده شد، در فتنه‌های معاصر نیز از نمادهای مقدس برای فریب افکار عمومی بهره گرفتند.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگ رسانه‌ای، گفت: باید جنگ رسانه‌ای را جدی بگیریم و در فضای مجازی هیچ خبر و روایتی را بدون تحقیق نپذیریم چراکه انتشار و ضریب دادن به مطالب نادرست، ما را به پیاده‌نظام دشمن تبدیل می‌کند.

خطیب جمعه شهرستان طالقان سکوهای خارجی را ابزار انحراف افکار عمومی دانست و اظهار کرد: این پلتفرم‌ها اساساً برای بی‌دین کردن مردم طراحی‌شده‌اند و نمی‌توان از شبکه‌هایی مانند فیس‌بوک، اینستاگرام و یوتیوب انتظار تربیت دینی و انقلابی داشت چراکه این فضاها مانند شراب هستند؛ مست و سرخوش می‌کنند، اما شفا نمی‌دهند.

رحمتی نیا با اشاره به لزوم راستی آزمایی اخبار، افزود: حتی اگر مطلبی از فردی فرهیخته دریافت کردید، بازهم تحقیق کنید؛ انتقال مطالب بدون بررسی، مصداق دروغ است؛ همان‌گونه که امیرالمؤمنین (ع) می‌فرمایند: «لا تُحَدِّثِ النّاسَ بِکُلِّ ما سَمِعْتَ بِهِ فَکَفی بِذلِکَ کَذِباً».

وی با استناد به آیه ۴۱ سوره مائده، تحریف و پذیرش دروغ‌های دشمن را نشانه نفاق دانست و گفت: دشمن همچنان روی فتنه داخلی حساب بازکرده، اما در فتنه ۸۸، بصیرت مردم باطل‌السحر نقشه‌های دشمن شد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان طالقان بصیرت را فراتر از نگاه ظاهری دانست و تصریح کرد: بصر یعنی دیدن ظاهر، اما بصیرت یعنی توجه به باطن و حقیقت لذا حتی در مسائل اقتصادی نباید به‌گونه‌ای عمل کنیم که در زمین دشمن بازی کنیم.

رحمتی نیا با اشاره به دولت مستقر، گفت: این دولت منتخب مردم است و عصاره همین ملت محسوب می‌شود لذا باید با حمایت، دعا، ارائه راهکار و نقد سازنده به موفقیت آن کمک کنیم، اما اجازه موج‌سواری به دشمن ندهیم.

وی در خاتمه تحریف را نادیده گرفتن پیشرفت‌ها و افتخارات و تمرکز صرف بر ضعف‌ها دانست و هشدار داد: رسانه‌های معاند با بافتن تارعنکبوتی پیرامون مخاطب، تلاش می‌کنند واقعیت‌ها را پنهان کنند؛ فتنه‌ها در پیش است و باید هوشیار و مراقب باشیم.

