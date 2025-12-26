به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی رحمتی‌نیا در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه شهرستان طالقان با گرامیداشت نهم دی‌ماه، این روز را «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب نهم دی را از مصادیق روشن «ایام‌الله» معرفی کرده‌اند و تأکیددارند که این روز جزو ایام‌الله به معنای حقیقی کلمه است.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای کمرنگ کردن حماسه نهم دی، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب تصریح کرده‌اند که انگیزه‌هایی برای به فراموشی سپردن این روز بزرگ وجود دارد و دشمن با برنامه‌ریزی تلاش می‌کند سوابق تعیین‌کننده و افتخارآمیز انقلاب اسلامی از ذهن و دل مردم پاک شود.

امام‌جمعه طالقان فتنه ۸۸ را نمونه‌ای از یک جنگ ترکیبی دانست و افزود: در این فتنه، رسانه، شایعه، تحریف، روایت سازی، فشار خارجی و تحریک داخلی به‌صورت هم‌زمان به کار گرفته شد و ابزار اصلی دشمن در فتنه‌های داخلی، رسانه و تحریف واقعیت‌هاست؛ حتی با سوءاستفاده از نمادهای دینی و انسانی مانند سیادت، رنگ سبز و احساسات انسانی به‌ویژه در موضوع زن.

رحمتی‌نیا با مقایسه فتنه ۸۸ با جنگ صفین، تصریح کرد: همان‌گونه که در صفین از قرآن و مذهب سوءاستفاده شد، در فتنه‌های معاصر نیز از نمادهای مقدس برای فریب افکار عمومی بهره گرفتند.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگ رسانه‌ای، گفت: باید جنگ رسانه‌ای را جدی بگیریم و در فضای مجازی هیچ خبر و روایتی را بدون تحقیق نپذیریم چراکه انتشار و ضریب دادن به مطالب نادرست، ما را به پیاده‌نظام دشمن تبدیل می‌کند.

خطیب جمعه شهرستان طالقان سکوهای خارجی را ابزار انحراف افکار عمومی دانست و اظهار کرد: این پلتفرم‌ها اساساً برای بی‌دین کردن مردم طراحی‌شده‌اند و نمی‌توان از شبکه‌هایی مانند فیس‌بوک، اینستاگرام و یوتیوب انتظار تربیت دینی و انقلابی داشت چراکه این فضاها مانند شراب هستند؛ مست و سرخوش می‌کنند، اما شفا نمی‌دهند.

رحمتی نیا با اشاره به لزوم راستی آزمایی اخبار، افزود: حتی اگر مطلبی از فردی فرهیخته دریافت کردید، بازهم تحقیق کنید؛ انتقال مطالب بدون بررسی، مصداق دروغ است؛ همان‌گونه که امیرالمؤمنین (ع) می‌فرمایند: «لا تُحَدِّثِ النّاسَ بِکُلِّ ما سَمِعْتَ بِهِ فَکَفی بِذلِکَ کَذِباً».

وی با استناد به آیه ۴۱ سوره مائده، تحریف و پذیرش دروغ‌های دشمن را نشانه نفاق دانست و گفت: دشمن همچنان روی فتنه داخلی حساب بازکرده، اما در فتنه ۸۸، بصیرت مردم باطل‌السحر نقشه‌های دشمن شد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان طالقان بصیرت را فراتر از نگاه ظاهری دانست و تصریح کرد: بصر یعنی دیدن ظاهر، اما بصیرت یعنی توجه به باطن و حقیقت لذا حتی در مسائل اقتصادی نباید به‌گونه‌ای عمل کنیم که در زمین دشمن بازی کنیم.

رحمتی نیا با اشاره به دولت مستقر، گفت: این دولت منتخب مردم است و عصاره همین ملت محسوب می‌شود لذا باید با حمایت، دعا، ارائه راهکار و نقد سازنده به موفقیت آن کمک کنیم، اما اجازه موج‌سواری به دشمن ندهیم.

وی در خاتمه تحریف را نادیده گرفتن پیشرفت‌ها و افتخارات و تمرکز صرف بر ضعف‌ها دانست و هشدار داد: رسانه‌های معاند با بافتن تارعنکبوتی پیرامون مخاطب، تلاش می‌کنند واقعیت‌ها را پنهان کنند؛ فتنه‌ها در پیش است و باید هوشیار و مراقب باشیم.