به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدرنیا با اشاره به فعالیت ستاد کنگره ملی ۵۵۸۰ شهید استان البرز، اظهار داشت: این ستاد با هدایتهای رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری با جدیت آغاز به کار کرد و ما اکنون در آستانه برگزاری اجلاسیه پایانی این کنگره هستیم.
وی افزود: برای برگزاری باشکوه این اجلاسیه، ۲۰ کمیته تخصصی در سه سطح تشکیل شد و همافزایی مدیریتی ایجاد شد. شورای سیاستگذاری با ریاست نماینده ولی فقیه استان، سیاستهای کلان برگزاری را تصویب کرد.
مزین شدن پروژهها به نام شهدا
فرمانده سپاه البرز با تمجید از استاندار البرز به عنوان رئیس ستاد کنگره، گفت: استاندار البرز، هدایت همه دستگاهها و ابلاغ مصوبات را به عهده داشتند تا تمام نهادها پای کار اجلاسیه باشند. حمایتهای استاندار انقلابی استان، از ابتدا موجب شد اقدامات بسیار خوبی در سطح سیاستگذاری و هدفگذاری صورت گیرد.
سردار حیدرنیا یکی از این اقدامات را مزین کردن تمامی پروژههای عمرانی و غیرعمرانی در سطح استان به نام مبارک شهدای عزیز البرز عنوان کرد و افزود: این اقدام، هویت فرهنگی و دینی را برای تعمیق روحیه انقلابی در میان مدیران و مردم استان سببساز شد.
گنجینه شهدا و تولیدات فاخر هنری
وی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیتهای فرهنگی اشاره کرد و گفت: بیش از چهار هزار سند از وصیتنامهها و دیگر آثار شهدا در دانشگاه و محل «گنجینه شهدا» با نظم و چینش خاصی جمعآوری و سازماندهی شده است. این مجموعه میتواند منبعی فاخر برای نویسندگان، پژوهشگران و فیلمسازان باشد.
فرمانده سپاه البرز همچنین از برگزاری ۳۵ اجلاسیه بزرگ در سطح شهرستانها و اقشار مختلف، و همچنین برگزاری ۵۰۰ یادواره محلی و منطقهای ویژه اقوام ساکن در استان خبر داد.
سردار حیدرنیا با اشاره به تولیدات فاخر هنری در این کنگره، گفت: ما از ابتدا ۹ سوژه استانی (۵ مورد شهدای شاخص و ۴ مورد موقعیتهای مکانی و زمانی) را شناسایی کردیم و برای همه آنها تولیداتی شامل فیلم کوتاه، مستند، انیمیشن و سرود تعریف شد تا یک بسته محتوایی کامل تدارک دیده شود. همچنین ۱۰۰ سوژه شهرستانی نیز تعریف و پیگیری شد.
وی با بیان اینکه در حوزه کتاب و مکتوبات، بیش از ۶۰ عنوان کتاب در قالب زندگینامه و تاریخ شفاهی قهرمانان شهید استان به زیور طبع آراسته شد، افزود: همچنین فیلم بلند «پل» که محتوای آن مربوط به شهدای استان البرز است، به اتمام رسید. در کنار اینها، در حوزههای سرود، موسیقی، هنرهای تجسمی، تئاتر و تولید بازیهای رایانهای نیز آثار وزین و فاخری تولید شد.
فرمانده سپاه البرز در پایان این مژده را به هم استانیها داد که در عرصه تولیدات هنری، بیش از هزار هنرمند بومی استان البرز را گرد هم آوردیم تا برای شهدا کارهای فاخری تولید کنند.
