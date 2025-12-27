حماسه ۹ دی تجلی بصیرت ملت ایران و اقتدار نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، داوود شمس در نشست خبری ویژه یومالله نهم دی، با اشاره به شانزدهمین سالگرد این حماسه بزرگ اظهار کرد: در شرایطی به استقبال این روز میرویم که علیرغم همه فشارهای روانی دشمنان و هجمههای ناجوانمردانه آنان علیه نظام اسلامی، کشور با عقلانیت و ثبات، مقتدرانه بهسوی اهداف متعالی خود در مسیر تمدن نوین اسلامی حرکت میکند.
وی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد چالشهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در طول سالهای گذشته افزود: دشمن با استفاده از فضای مجازی و رسانه، دروغپردازیهای سازمانیافته را علیه نظام دنبال کرده و با سیاهنمایی و شبههافکنی، قصد دارد مردم را نسبت به خدمتهای چهلوشش ساله انقلاب اسلامی مأیوس کند، اما ملت هوشیار ایران، همواره با بصیرت و درک شرایط، دشمن را مأیوس کردهاند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی البرز بابیان اینکه یکی از جلوههای این هوشیاری، حضور گسترده مردم در یومالله نهم دی بود، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب، این حماسه را تجلی قدرت الهی و حرکتی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی دانسته و بر زنده نگهداشتن یاد و درسهای آن تأکید دارند.
شمس در ادامه به بازخوانی فتنه سال ۱۳۸۸ پرداخت و گفت: آن جریان با طراحی و حمایت دشمنان خارجیشکل گرفت و برخی عوامل داخلی در قامت پیادهنظام دشمن عمل کردند. کشور نزدیک به هشت ماه درگیر این فتنه بود و دشمن با پوشاندن لباس حق بر باطل، تلاش داشت پایههای نظام را تضعیف کند.
وی افزود: انتخابات آن سال با مشارکت بالای مردمی یکی از جلوههای بینظیر مردمسالاری دینی بود، اما افرادی قبل از پایان رأیگیری خود را برنده اعلام کردند؛ حرکتی که کاملاً طراحیشده و هدفش ایجاد بیاعتمادی نسبت بهنظام انتخاباتی بود.
شمس با اشاره به تضعیف شعارهای اصیل انقلاب در جریان فتنه گفت: شعارهایی مانند «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران» در آن دوران مطرح شد، درصورتیکه دفاع از مردم غزه و لبنان در حقیقت دفاع از جریان مقاومت اسلامی است و امروز ایران اسلامی محور و کانون امید ملتهای آزاده جهان است.
وی ادامه داد: هنگامیکه در آن حوادث به عزای سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) جسارت شد، خون ملت حسینی ما به جوش آمد و مردم برای دفاع از دین، انقلاب و ولایتفقیه به صحنه آمدند؛ ملت ایران همانند سواران کشتی سیدالشهدا، کشور و نظام را از خطر نجات دادند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی البرز در پایان خاطرنشان کرد: زنده نگهداشتن حماسه ۹ دی، به معنای تجدیدعهد با ولایت و تأکید بر استمرار خط امام و شهداست؛ این روز باید همواره بهعنوان نماد بصیرت و وحدت ملت ایران گرامی داشته شود.
وی بیان کرد: دشمنان نظام اسلامی باوجود بهرهگیری از عوامل نفوذی، معاندان و سلطنتطلبان، بار دیگر در برابر اراده ملت و عنایات الهی ناکام ماندند. به فرموده رهبر معظم انقلاب، ملت ایران امروز در مسیر قله قرار دارد و باید این مسیر را با بصیرت و استقامت ادامه دهد.
وی با اشاره به وضعیت کنونی منطقه گفت: رژیم صهیونیستی در ضعیفترین وضعیت تاریخی خود قرارگرفته و جنایاتش در بیش از دو سال گذشته در غزه، چهره واقعی فرهنگ غرب را آشکار کرده است. امروز نیز آمریکا بهعنوان نماد ظلم جهانی، حقوق ملتها را پایمال میکند و حتی منابع کشورهای دیگر را محاصره و تصاحب مینماید.
شمس افزود: جمهوری اسلامی ایران محور بیداری ملتهای منطقه شده و الهامبخش حرکتهای مقاومت در برابر ظلم و استکبار است. مردم مظلوم فلسطین و دیگر ملتهای منطقه، امروز نگاهشان به امالقرای جهان اسلام، یعنی جمهوری اسلامی ایران است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی البرز در ادامه با اشاره به فرارسیدن چهلوهفتمین سال پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد: ملت ایران در طول این سالها با عشق و ایمان به ولایت نشان دادهاند که در برابر هیچ تهدیدی عقبنشینی نمیکنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، برخی از اهداف بزرگداشت حماسه ۹ دی را تعمیق بصیرت سیاسی و اجتماعی و تقویت هوشیاری در برابر جنگ شناختی دشمن، تحکیم پیوند قلبی، فکری و عملی امت با ولایتفقیه و نظام اسلامی، مرور و تحلیل علمی فتنه سال ۱۳۸۸ و درسهای تاریخی آن، ترویج فرهنگ مقاومت و استکبارستیزی در سطح منطقه و جهان، تقویت انسجام و وحدت ملی در شرایط جنگ ترکیبی دشمن، تبیین نقش بیبدیل رسانهها در بصیرت افزایی عمومی و مقابله با جنگ روایتها، ترویج امید و آیندهنگری در منظومه فکری انقلاب اسلامی برشمرد.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تأکید کرد: ملت ایران باوجود تنگناهای موجود، دارای صبر راهبردی هستند؛ اما باید مسئولان دستگاههای مختلف نسبت به رفع مشکلات معیشتی و تقویت انسجام ملی اهتمام جدیتری داشته باشند.
شمس در پایان اعلام کرد: امسال راهپیمایی روز ۹ دی برگزار نخواهد شد و برنامههای این روز بهصورت نشستهای تبیینی و تحلیلی برگزار میشود.
گفتنی است مراسم اصلی استان البرز روز سهشنبه ۹ دی ساعت ۹:۳۰ صبح در مصلای امام خمینی (ره) کرج با سخنرانی آیتالله عباس کعبی، نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری برگزار خواهد شد.
