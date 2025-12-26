پیشرفت ۲۰ درصدی تقاطع میدان آزادگان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، ظهرجمعه در چهارمین بازدید میدانی خود از پروژههای کلانشهر کرمانشاه، از روند اجرای پروژه تقاطع میدان آزادگان بازدید و بر اهمیت راهبردی این تقاطع و تسریع در اجرای آن تأکید کرد.
فاز نخست این پروژه که توسط قرارگاه خاتمالانبیاء در حال اجراست، بهصورت زیرگذر شمال به جنوب طراحی شده و هماکنون حدود ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. بر اساس برنامهریزی، فاز دوم پروژه پس از اتمام فاز اول و بهصورت روگذر (از صدرا به میدان جمهوری) آغاز خواهد شد.
استاندار کرمانشاه ضمن قدردانی از تلاشهای شهرداری کرمانشاه در پیشبرد پروژه، موقعیت ویژه تقاطع میدان آزادگان را بهعنوان ورودی جنوبی کلانشهر بسیار مهم دانست و گفت: «این تقاطع به دلیل نزدیکی به مراکز فرهنگی و آموزشی و مسیر تردد گسترده زائران حسینی، نقش مؤثری در روانسازی ترافیک و ارتقای دسترسیهای شهری دارد.»
حبیبی خواستار افزایش سرعت عملیات اجرایی پروژه در چارچوب استانداردهای فنی شد تا این تقاطع مهم هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد و تأثیر ملموس آن در کاهش گرههای ترافیکی شهر نمایان شود.
