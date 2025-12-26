به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین کتابچی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قمصر که در مصلای این شهر برگزار شد، با گرامیداشت سالگرد درگذشت آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی اظهار کرد: یاد و نام این عالم بزرگ با آثار علمی، کتاب‌ها، سخنرانی‌ها و شاگردانی که برای اسلام و انقلاب تربیت کرد، برای همیشه در تاریخ ماندگار خواهد بود.

وی با اشاره به یوم‌الله ۹ دی، این روز را یکی از نقاط درخشان تاریخ انقلاب اسلامی دانست و افزود: قیام مردم قم در نهم دی ماه سال ۱۳۸۸ از روی ایمان، اعتقاد و بصیرت شکل گرفت و توانست آتش فتنه‌ای را که دشمن با برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از عوامل داخلی و خارجی برافروخته بود، خاموش کند.

امام جمعه قمصر با تأکید بر ضرورت عبرت گرفتن از حوادث گذشته تصریح کرد: نباید روزهایی را که مردم برای برپایی انقلاب و حفظ نظام جان و مال خود را فدا کردند، فراموش کنیم؛ انقلابی که حاصل سال‌ها مبارزه، ایستادگی و تحمل سخت‌ترین شکنجه‌ها بود.

وی خاطرنشان کرد: نهم دی برای همیشه به عنوان یک یوم‌الله در تاریخ ثبت شد و کشور ما ایام‌الله فراوانی را تجربه کرده است که برخی از آن‌ها تأثیرگذاری ویژه‌ای داشته‌اند؛ از جمله سوم تیر ماه سال جاری که جلوه‌ای دیگر از اقتدار ملت ایران را نشان داد.

حجت‌الاسلام کتابچی با اشاره به فتنه ۸۸ و تحولات خرداد ماه امسال گفت: این حوادث نتیجه پروژه‌های چندلایه آمریکایی صهیونیستی برای بی‌ثبات‌سازی کشور بود، اما ملت ایران در یوم‌الله ۹ دی ۱۳۸۸ بر فتنه دشمنان پیروز شد و در حماسه سوم تیر ۱۴۰۴ نیز با تحمیل مقتدرانه آتش‌بس به دشمنان آمریکایی و صهیونیستی، از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه سربلند بیرون آمد.

وی با بیان اینکه امروز کشور با جنگ پیچیده اقتصادی مواجه است، افزود: دشمن همه توان اقتصادی خود را به میدان آورده تا مردم را نسبت به نظام بدبین کند، اما ملت ایران از این مرحله نیز با موفقیت عبور خواهد کرد.

امام جمعه قمصر سوءمدیریت‌ها، رهاشدگی بازار و نبود برنامه مشخص برای کنترل نرخ ارز را از عوامل تشدید فشار بر مردم دانست و گفت: متأسفانه برخی مسئولان به جای اقدام عملی، تنها به بیان مشکلات مردم اکتفا می‌کنند و همین مسئله به تشدید فشارهای معیشتی منجر شده است.

وی در ادامه با تأکید بر حفظ اتحاد و حمایت از دولت برای تأمین امنیت کشور تصریح کرد: رئیس‌جمهور منتخب شده تا مشکلات را حل کند، نه اینکه صرفاً آن‌ها را فهرست کند؛ مردم با جان و روان خود این مشکلات را لمس می‌کنند و انتظار دارند گزارش روشنی از عملکرد وزارتخانه‌ها و برنامه‌های اجرایی ارائه شود.

حجت‌الاسلام کتابچی در پایان با اشاره به فرارسیدن ایام اعتکاف، از مردم به‌ویژه جوانان خواست از این فرصت معنوی غفلت نکنند و گفت: هر فرد می‌تواند به اندازه توان خود در برگزاری این مراسم سهیم باشد و حتی با هزینه‌ای معادل یک شب مراسم ختم، امکان حضور چند نوجوان در اعتکاف را فراهم کند تا همگان در ثواب این عمل عظیم شریک شوند.