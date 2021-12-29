حجت الاسلام سید محسن موسوی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراسم تجمعی و اجتماع محور با شعار محوری «یوم الله نهم دی، تجلی وحدت ملی و رمز عبور از فتنه» ساعت ۹:۳۰ صبح روز پنج شنبه در پلدختر برگزار خواهد شد.

وی افزود: این مراسم با حضور مردم ولایت مدار در مسجد امیرالمومنین (ع) شهر پلدختر و با سخنرانی سردار «مرتضی کشکولی» فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود.

امام جمعه پلدختر گفت: یوم الله ۹ دی بسیار حائز اهمیت و حماسه‌ای ماندگار است که بصیرت، آگاهی و دشمن شناسی ملت ایران در این روز متجلی می‌شود که جای جولان هیچ فتنه و فتنه گری در این کشور نیست.

حجت الاسلام موسوی افزود: حضور گرم مردم ولایت مدار پلدختر در آئین گرامیداشت ۹ دی ماه همزمان با ایام فاطمیه (س) و در آستانه سالگرد شهادت سردار دل‌ها شهید حاج «قاسم سلیمانی» آمادگی و در صحنه بودن آنها را یک بار دیگر در برابر فتنه و دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های دینی به نمایش می‌گذارد.

وی افزود: حضور عاشورایی مردم حماسه ساز و ولایتمدار ایران اسلامی در راهپیمایی ۹ دی ماه ۱۳۸۸ نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و برگ زرین دیگری در افتخارات مرد و زن ایرانی به حساب می‌آید و مردم در این حماسه انزجار خود را از اغتشاشگران و دشمنان نشان دادند و بر پیمان خود با ولایت تاکید کردند.