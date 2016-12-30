به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی دری در خطبه های این هفته نماز جمعه جزیره هرمز با قدردانی از حضور حماسی ملت ایران اسلامی به خصوص مردم ولایی جزیره هرمز در مراسم گرامیداشت سالگرد حماسه 9 دی، عنوان کرد: بصیرت 9 دی از الزامات جامعه امروز است چرا که می تواند جلوی شکل گیری فتنه های بعدی را بگیرد و مردم را نسبت به امور آگاه کند.

وی ادامه داد: حضور گرم و فعال مردم کشور در این آیین نشان داد که ملت ایران بصیرت خود را در همه لحظه های تاریخ حفظ کرده و همین امر سبب می شود تا فریبکاری های بعدی شکل نگیرد.

حجت الاسلام دری اظهار کرد: با گذشت 36 سال از پیروزی انقلاب، فتنه های بسیار برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا صورت گرفت اما هیچ یک برجسته تر از فتنه سال 1388 نبود.

امام جمعه هرمز افزود: حماسه 9 دی سال 1388 امتداد حماسه 10 دی 1357 بود و جلادان شاه در سال 1357 و سران فتنه در سال 1388 همه کارگزاران آمریکا برای از بین بردن انقلاب اسلامی بودند.

وی تصریح کرد: در جریان فتنه سال 1388 بسیاری از خواص بی تفاوت بودند و به رغم اینکه وزیر امور خارجه وقت آمریکا به صراحت اعلام کرده بود آمریکا جریان اعتراضات انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 ایران را هدایت می کند، هیچ بصیرتی از سوی برخی خواص نظام نشان داده نشد و از این موضوع غفلت کردند.

امام جمعه هرمز گفت: یوم الله 9 دی نمایش قدرت اسلامی در بسیج مردم و به صحنه آوردن ملت در دفاع از اسلام، قرآن و نطام جمهوری اسلامی بود.

امام جمعه هرمز اضافه کرد: دشمنان در مقابله با نظام به دنبال تضعیف عناصر قدرت و جدایی ملت از انقلاب اسلامی بوده و دشمن تحریم اقتصادی، جنگ و ایجاد توطئه را با هدف جلوگیری از حمایت و پشتیبانی ملت ایران پیگیری می کند.

وی با بیان اینکه دشمنان به دنبال فتنه های جدید هستند، خاطرنشان کرد: دشمنان به دنبال دو قطبی کردن جامعه هستند لذا همه در این زمینه هوشیار باشند تا در نقشه دشمن گرفتار نشوند.

حجت الاسلام دری بیان کرد: مقام معظم رهبری در سخنان خود فرمودند امروز هندسه تقابل کشورهای استکباری در جهت سلب قدرت مادی و معنوی نظام جمهوری اسلامی و اراده ملت ایران است که برای مقابله با آنها باید این قدرت مهم را حفظ و تقویت کرد.

وی با تاکید براینکه قدرت حمایت ملت ایران از نظام با تلاش مسئولان در راه خدمت به مردم باید حفظ شود، تاکید کرد: مسئولان باید با برخورد با دریافت کنندگان حقوق های نجومی، اختلاس های میلیاردی، رکود فوق العاده اقتصادی، افزایش قیمت کالا و خدمات و بر طرف کردن مشکلات بیکاری و ازدواج جوانان از دلسرد شدن ملت جلوگیری کنند.

خطیب نماز جمعه هرمز همچنین با اشاره 12 دی سالروز شهادت شیخ نمر روحانی برجسته و انقلابی شیعه عربستانی، گفت: آزادی حلب، نفس کشیدن عراق و تحرک برخی کشورها نتیجه از خودگذشتگی مدافعان حرم و سایر حق طلبان است که نامی از آنها برده نمی شود.

امام جمعه هرمز با گرامیداشت 16 دی روز شهدای دانشجو، بیان داشت: شهید آینه تمام نمای خداوند است و دانشجویان در عرصه های مختلف در حد الگو هستند و امروز نیز جوانان پاک و فداکاری در ارتباط با انقلاب و اسلام در دانشگاه ها و جامعه حضور دارند.

حجت الاسلام دری با اشاره به کشف 535 کیلوگرم مواد مخدر در چند روز گذشته توسط دریابانی جزیره هرمز، اظهار داشت: اگر این جان برکفان نبودند، امنیت این مرز آبی هم به خطر می افتاد.

امام جمعه هرمز افزود: این امنیتی که ما داریم مرهون زحمات و تلاش های خستگی ناپذیر این جان برکفان است که شبانه روزی برای ایجاد امنیت از خود و خانواده زده اند و ما باید قدردان این تلاش ها باشیم.