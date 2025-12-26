دیدار رئیس فدراسیون ترای اتلون با فرمانده منطقه یکم نداجا

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای سیاستهای کلان فدراسیون ترایاتلون جمهوری اسلامی ایران و با هدف توسعه ورزش قهرمانی و ارتقای سطح کیفی رویدادهای ملی، محمدکاظم حججی رئیس فدراسیون ترایاتلون جمهوری اسلامی ایران، با امیر مقصودلو فرمانده منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا) دیدار و گفتوگو کرد.
این دیدار با محوریت بررسی، هماهنگی و برنامهریزی اجرایی مرحله دوم لیگ برتر ترایاتلون (سهگانه) کشور و همچنین برگزاری مسابقات قهرمانی جوانان کشور بهعنوان مرحله انتخابی تیم ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
در این دیدار، بر لزوم برگزاری منظم، ایمن و مطابق با استانداردهای فنی و اجرایی این رویدادهای مهم ملی تاکید شد.
در جریان این جلسه، ظرفیتها و توانمندیهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حوزههای پشتیبانی، اجرایی، لجستیکی، تأمین امنیت و فراهمسازی زیرساختهای لازم برای میزبانی شایسته این مسابقات مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
حججی ضمن قدردانی از تعامل سازنده و نگاه حمایتی نداجا به ورزش کشور، بر نقش مؤثر همکاری نهادهای نظامی در توسعه ورزش قهرمانی، شناسایی و پرورش استعدادهای جوان، تقویت پشتوانههای تیم ملی و ارتقای سطح رقابتهای لیگ برتر و قهرمانی کشور تاکید کرد.
مقصودلو نیز با استقبال از گسترش همکاریهای مشترک، آمادگی منطقه یکم امامت نداجا را برای مشارکت و همکاری در برگزاری مطلوب مرحله دوم لیگ برتر ترایاتلون کشور و مسابقات قهرمانی جوانان انتخابی تیم ملی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد و این همکاری را در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی و حمایت از ورزش ملی ارزیابی نمود.
در این دیدار، عماد سقایی رئیس تربیت بدنی منطقه یکم امامت نداجا، مهدی جعفری مسئول ترایاتلون منطقه یکم امامت و حسین زارعی سرپرست هیئت ترایاتلون استان نیز حضور داشتند.
در پایان، طرفین بر تداوم و تقویت همکاریهای دوجانبه میان فدراسیون ترایاتلون جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مسیر توسعه پایدار ورزش کشور و موفقیتهای ملی و بینالمللی تاکید کردند.
