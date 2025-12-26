  1. استانها
بارش باران، رعدوبرق و تندباد در راه بوشهر

بوشهر- کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر گفت: از عصر جمعه تا روز سه‌شنبه بارش پراکنده باران گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش تندباد لحظه‌ای در سطح استان و روی دریا پیش‌بینی می‌شود.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی با عبور امواج بارشی از سطح استان، از عصر امروز (جمعه) تا روز سه شنبه هفته پیش رو، در برخی ساعات بارش پراکنده باران گاهی رگبار و رعدوبرق، احتمال ریزش تگرگ در مناطق مستعد و وزش تندباد لحظه‌ای در سطح استان و روی دریا پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین طی این مدت بویژه از اواخر وقت شنبه تا روز چهارشنبه، دریا به تناوب طی ساعاتی مواج و متلاطم خواهد بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده نیمه ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر، از عصر امروز طی ساعاتی بارش باران و احتمال رعدوبرق، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: جهت وزش باد شمال غربی تا شمال شرقی از شب به تدریج جنوب شرقی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت. در هنگام ناپایداری گاهی بیش از تا ۴۲ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر، از امشب در هنگام ناپایداری ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتی‌متر پیش بینی می‌شود.

