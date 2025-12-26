افزایش غلظت آلاینده ها در شهرهای صنعتی خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، اظهار کرد: طی امروز جو پایداری در اغلب مناطق استان حاکم است که همراه با مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در مناطق جنوبی، جنوب غربی و جاده‌های مواصلاتی جنوبی تا مرکز استان و همچنین افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: از روز شنبه به تدریج استان تحت تأثیر سامانه بارشی قرار می‌گیرد که تا روز سه شنبه در اغلب نقاط استان سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظه‌ای، بارش برف در ارتفاعات، احتمال ریزش تگرگ در نقاط مستعد، مه گرفتگی به ویژه پس از بارندگی و کاهش محسوس دما بعد از بارندگی خواهد شد.

وی ادامه داد: بیشترین حجم و شدت بارش‌ها از اواخر وقت شنبه تا اواخر وقت یکشنبه در نیمه شمالی و بخش‌های شرقی، جنوبِ شرقی، جنوبی، مرکزی و به ویژه ارتفاعات استان خواهد بود.

سبزه زاری تصریح کرد: شمال خلیج فارس نیز از اواخر وقت شنبه تا اواخر وقت یکشنبه مواج و متلاطم و همراه با رگبار و رعدوبرق است.

به گزارش خبرنگار مهر، در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۲۴ درجه و ایذه با دمای ۱.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده اند. همچنین اهواز به بیشینه دمای ۲۲.۳ درجه و کمینه دمای ۱۰.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.