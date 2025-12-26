آلودگی و مه در مرکزی تا شنبه ادامه دارد؛ بارش برف و باران از یکشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی‌های هواشناسی استان مرکزی نشان می‌دهد به دلیل پایداری و سکون نسبی جو و وقوع وارونگی دما، شرایط برای انباشت آلاینده‌های جوی در شهرهای صنعتی این استان از جمله اراک و ساوه تا صبح شنبه تداوم دارد و این وضعیت موجب کاهش کیفیت هوا و افزایش شاخص‌های آلایندگی در مناطق یاد شده می‌شود.

همچنین به دلیل وجود رطوبت سطحی و سرمای هوا، پدیده مه در مناطق مستعد استان مرکزی به‌ویژه اطراف تالاب میقان رخ خواهد داد که کاهش دید افقی و اختلال در تردد جاده‌ای به‌ویژه در ساعات شب و صبح را در پی دارد.

بر اساس آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی، از روز یکشنبه تا سه‌شنبه هفته آینده سامانه بارشی وارد استان مرکزی می‌شود که بارش‌های پراکنده برف و باران و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید را به همراه خواهد داشت با این حال، میزان بارش‌ها در اغلب مناطق استان قابل توجه نخواهد بود.

دبیرخانه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی نیز اعلام کرد: با توجه به شرایط پایدار جوی و افزایش شاخص‌های آلایندگی، جلسه اضطراری، پایش و برخورد با صنایع آلاینده، جلوگیری از فعالیت کارگاه‌های عمرانی تشدیدکننده آلودگی، برخورد پلیس راهور با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی، و تعطیلی موقت واحد آندسازی ایرالکو مورد توجه ویژه است.

همچنین انتظار است شهروندان به‌ویژه گروه‌های حساس شامل بیماران قلبی و ریوی و مادران باردار، تا حد امکان از تردد غیرضرور در فضای باز خودداری کرده و با استفاده از ماسک و مصرف مایعات و میوه و سبزیجات از اثرات سو آلودگی هوا بکاهند.