به گزارش خبرنگار مهر، نماز جمعه این هفته شهر روانسر به امامت حاج ماموستا ملأ محمد محمودی، امام جمعه محترم شهرستان روانسر، در مسجد جامع این شهر برگزار شد.

حاج ماموستا ملأ محمد محمودی در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به یکی از دردناک‌ترین و در عین حال پنهان‌ترین مشکلات اجتماعی در جامعه، گفت: یکی از بزرگ‌ترین ظلم‌هایی که متأسفانه در میان برخی خانواده‌ها رواج پیدا کرده، محروم‌کردن زنان، دختران و خواهران از حق شرعی ارث است؛ مسئله‌ای که سال‌هاست امت اسلامی را رنج می‌دهد.

وی افزود: زمانی که پدر و مادر فوت می‌کنند، به جای آنکه خانواده‌ها بر اساس عدالت و برای کسب رضایت الهی رفتار کنند و پیوندهای خویشاوندی را مستحکم‌تر نمایند، اختلاف، ظلم و دشمنی وارد خانواده می‌شود و فضای محبت به میدان نزاع و کینه تبدیل می‌گردد.

امام جمعه روانسر تصریح کرد: در بسیاری از موارد، نخستین حقی که پایمال می‌شود، حق خواهران، دختران و زنان خانواده است و متأسفانه این ظلم با بهانه‌های واهی، پوچ و کاملاً باطل توجیه می‌شود؛ بهانه‌هایی مانند اینکه خواهر ازدواج کرده و دیگر جزو این خانواده نیست، یا اینکه مردان زحمت کشیده‌اند و این اموال متعلق به مردان است نه زنان، یا اینکه این رسم قدیمی بوده و باید زنده بماند.

وی تأکید کرد: تمام این توجیه‌ها به‌صراحت خلاف شریعت اسلام است و هیچ جایگاهی در قرآن و سنت پیامبر ندارد و در حقیقت، این رفتارها ظلم آشکار در حق زنان و پایمال‌کردن حقوقی است که خداوند متعال برای آنان تعیین کرده است.

ماموستا محمودی با اشاره به احکام صریح اسلامی در حوزه ارث بیان کرد: در قرآن کریم، حق‌الارث دختر، همسر، خواهر و مادر به‌روشنی مشخص شده است، اما متأسفانه برخی افراد با نادیده‌گرفتن این احکام الهی، مرتکب حق‌الناس می‌شوند.

وی این معضل را درد پنهان امت اسلامی دانست و اظهار داشت: امروز مراکز قضائی، شوراهای حل اختلاف و شوراهای افتا مملو از پرونده‌هایی است که به محروم‌کردن زنان و خواهران از ارث مربوط می‌شود و این نشان‌دهنده عمق فاجعه‌ای است که در جامعه جریان دارد.

امام جمعه روانسر ادامه داد: این ظلم‌ها موجب قطع روابط خانوادگی، بی‌احترامی، فحاشی و کینه‌توزی میان اعضای خانواده شده و نمونه‌های فراوانی از آن در جامعه مشاهده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از زنان با مراجعه به این مراکز، از برادران خود شکایت می‌کنند و خواهان اجرای حق شرعی خود هستند.

وی با بیان نمونه‌های عینی از پیامدهای این رفتار ناعادلانه گفت: در موارد متعددی دیده شده است که برخی زنان به‌شدت فقیر و بی‌چیز شده‌اند، در حالی که برادرانشان با تصاحب سهم‌الارث آنان به ثروت‌های قابل توجهی دست یافته‌اند.

ماموستا محمودی با استناد به نظر کارشناسان و علما بیان کرد: بر اساس برآوردها، حدود ۹۰ درصد از حقوق زنان در مسئله ارث ضایع می‌شود و وضعیت کنونی حتی از سال‌های گذشته نیز بدتر شده است.

وی افزود: گاهی از این زنان پرسیده می‌شود چرا حق خود را مطالبه نمی‌کنید و آنان پاسخ می‌دهند برای اینکه اختلاف ایجاد نشود، برادر بزرگ‌ترمان از ما نرنجد و رفت‌وآمد خانوادگی قطع نشود؛ به همین دلیل مجبور می‌شویم از حق شرعی خود بگذریم.

امام جمعه روانسر با اشاره به فشارهای روانی و اجتماعی پس از مطالبه حق ارث گفت: حتی مشاهده شده است که برخی زنان پس از دریافت سهم‌الارث خود با واکنش‌های بسیار تند مواجه شده‌اند و در برخی موارد، برادران قسم‌های سنگین خورده و حتی سوگند به طلاق یاد کرده‌اند که دیگر هیچ ارتباطی با این خواهر نداشته باشند.

وی با بیان اینکه ۱۴۴۷ سال از هجرت پیامبر مکرم اسلام صلی‌الله علیه و سلم می‌گذرد، تأکید کرد: با وجود این همه پیشرفت ظاهری، ظلم‌هایی که در دوران جاهلیت علیه زنان انجام می‌شد، امروز دوباره در قالبی جدید تکرار می‌شود و برخی مسلمانان عملاً رفتار جاهلان پیش از اسلام را زنده کرده‌اند.

ماموستا محمودی به مسئله دیگری نیز اشاره کرد و گفت: برخی پدران در زمان حیات خود، سهم‌الارث شرعی دخترانشان را نمی‌دهند و تمام اموال را به پسران می‌بخشند که این اقدام، ظلم بزرگی در حق دختران و خواهران است و هیچ توجیه شرعی ندارد.

وی خطاب به این افراد هشدار داد: از خدا بترسید، حقوقی را که شریعت اسلام و قرآن کریم برای زنان تعیین کرده است پایمال نکنید، چرا که این مسئله حق‌الناس است و انسان در محکمه عدل الهی باید پاسخ‌گو باشد.

امام جمعه روانسر با بیان اینکه خداوند نسبت به ظلم بی‌تفاوت نیست، تصریح کرد: ظالمان بدانند که خداوند انتقام سختی از آنان خواهد گرفت و هیچ حقی در پیشگاه الهی بدون حساب باقی نمی‌ماند.

وی با نگاهی به تاریخ پیش از اسلام و دوران جاهلیت و قرون وسطا گفت: در آن دوران نیز زنان از ارث محروم بودند، اما با ظهور دین مبین اسلام و بعثت پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و سلم، همه این باورهای غلط باطل شد و زن در اسلام به جایگاه واقعی خود دست یافت.

ماموستا محمودی خاطرنشان کرد: خداوند متعال با نزول آیات ارث، حق‌الارث زنان و سایر اعضای خانواده را به‌روشنی مشخص کرد تا مسلمانان حقوق یکدیگر را رعایت کنند و در حق هم ظلم نکنند و آیات ۱۱ و ۱۲ سوره مبارکه نساء به‌طور دقیق و عملی سهم‌الارث اعضای خانواده را بیان کرده است.