امام جمعه موقت اهرم: ۹ دی روز بصیرت ملت و تجدید بیعت با ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا جمالی در خطبههای این هفته شهر اهرم عنوان کرد: ضمن یاد و خاطره در گذشتگان زلزله بم نام گذاری روز پنجم دی به عنوان ایمنی در برابر زلزله گرامی، میداریم.
امام جمعه موقت اهرم با اشاره به یومالله ۹ دی تصریح کرد: حمایت دشمنان از فتنهگران و اهانت به ارکان نظام و مقدسات، باعث خروش ملت ایران شد و مردم بصیر، مؤمن و انقلابی شهرستان، استان و ایران با حضور آگاهانه خود، بار دیگر دلبستگی و اعتمادشان به انقلاب را نشان دادند و نقشههای دشمنان را نقش بر آب کردند.
وی با پاس داشت ۹ دی ماه خاطر نشان کرد: این روز نماد بصیرت ملت و تجدید بیعت دوباره با انقلاب و ولایت است.
جمالی با اشاره به مراسم اعتکاف، اظهار داشت: احیای این سنت الهی از برکات نظام جمهوری اسلامی است و در شرایط امروز، یکی از مهمترین وظایف والدین، تقویت پیوند میان مساجد و مدارس و ایجاد اعتماد و ارتباط نسل نوجوان و جوان با مسجد است.
