رضا مقاتلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه‌اندازی ستاد سرمایه‌گذاری شهرستان دشتی گفت: این ستاد در راستای تحقق شعار سال، شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تشکیل شده است.

وی افزود: تشکیل این ستاد می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاران، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای شاخص‌های اقتصادی شهرستان دشتی باشد و نقش مؤثری در مسیر توسعه متوازن منطقه ایفا کند.

مقاتلی با قدردانی از مدیران و اعضای کارگروه ستاد سرمایه‌گذاری، ابراز امیدواری کرد: خروجی این جلسات منجر به اقدامات عملی، بهبود وضعیت اشتغال، افزایش رضایتمندی مردم و ارتقای شاخص‌های اقتصادی شهرستان شود.