رفع قطعی آب ۷ روستای بخش مرکزی جوانرود پس از ۱۰ ساعت

کیکاوس عزیزی‌نسب در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گزارش‌های مردمی مبنی بر قطعی آب در چند روستای بخش مرکزی شهرستان جوانرود اظهار کرد: پس از دریافت گزارش‌ها درباره قطعی آب در روستاهای خانم‌آباد، چشمه سفید، کانی‌گل علیا، کانی‌گل سفلی، ترکه علیا، ترکه سفلی و محمودآباد، موضوع بلافاصله در دستور کار نیروهای عملیاتی امور آب و فاضلاب جوانرود قرار گرفت.

وی افزود: در ادامه، عملیات پایش و بررسی خط انتقال آب به طول بیش از ۲ کیلومتر انجام شد که در جریان آن، یک مورد شکستگی در خط انتقال آب با سایز ۱۲۵ میلی‌متر از جنس پلی‌اتیلن شناسایی شد.

مدیر امور آب و فاضلاب جوانرود تصریح کرد: با تلاش مستمر و ۱۰ ساعت کار بی‌وقفه همکاران و با استفاده از یک عدد کلمپ، شکستگی خط انتقال به‌طور کامل رفع شد و آب شرب سالم و پایدار مجدداً وارد مدار بهره‌برداری روستاهای یادشده شد.

عزیزی‌نسب در پایان ضمن قدردانی از صبر و همکاری اهالی و شورای محلی روستای خانم‌آباد خاطرنشان کرد: استمرار ارائه خدمات مطلوب و پایدار در حوزه آب، نیازمند مشارکت، همراهی و تعامل مستمر مردم و مسئولان محلی است و این همکاری نقش مهمی در مدیریت به‌موقع حوادث و مشکلات دارد.