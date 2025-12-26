  1. استانها
۵ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۳۱

علیشاهی: گاز گرفتگی در گلبهار منجر به مسمومیت ۵ نفر شد

مشهد- مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: حادثه مسمومیت با گاز منواکسید کربن در گلبهار پنج نفر را روانه بیمارستان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیشاهی اظهار کرد: حادثه مسمومیت احتمالی با گاز منواکسید کربن در گلبهار، خیابان فاطمی رخ داده که منجر به مسمومیت پنج نفر شد.

مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: تمام مسمومان این حادثه توسط آمبولانس به بیمارستان شفا در گلبهار منتقل شدند.

وی تاکید کرد: رعایت اصول ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز، خودداری از به‌کارگیری اجاق‌های پخت‌وپز به‌عنوان وسیله گرمایشی و اطمینان از باز بودن و مسدود نبودن دودکش‌ها از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه از مسمومیت با گاز مونواکسید کربن است.

