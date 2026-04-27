دو ووشوکار هرمزگانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درخشش ووشوکاران شایسته هرمزگان در مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان ، دو ووشو کار استان جهت حضور در بازیهای آسیایی ناگویا ژاپن به اردوی تیم ملی فراخوانده و اعزام شدند.
عیسی آرسیون و امیر پریده که در مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان با ارائه بازیهایی درخشان موفق به کسب عنوان نایبقهرمانی و نشان نقره شده بودند ، جواز حضور در اردوهای آمادهسازی تیم ملی را از آن خود کردند.
بر اساس برنامه زمانبندی این دو ورزشکار ارزنده به منظور شرکت در مسابقات دروناردویی و طی مراحل آمادهسازی نهایی هفتم اردیبهشت ماه در محل آکادمی ملی ووشو حضور خواهند یافت تا برای اعزام به رقابتهای مهم بازیهای آسیایی ناگویا (ژاپن) زیر نظر کادر فنی به تمرین بپردازند.
