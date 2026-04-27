  1. استانها
  2. هرمزگان
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۱

دو ووشوکار هرمزگانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

بندرعباس- نایب‌قهرمانان هرمزگانی به اردوی تیم ملی ووشو جهت حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درخشش ووشوکاران شایسته هرمزگان در مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان ، دو ووشو کار استان جهت حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن به اردوی تیم ملی فراخوانده و اعزام شدند.

‌عیسی آرسیون و امیر پریده که در مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان با ارائه بازی‌هایی درخشان موفق به کسب عنوان نایب‌قهرمانی و نشان نقره شده بودند ، جواز حضور در اردوهای آماده‌سازی تیم ملی را از آن خود کردند.

بر اساس برنامه زمان‌بندی این دو ورزشکار ارزنده به منظور شرکت در مسابقات درون‌اردویی و طی مراحل آماده‌سازی نهایی هفتم اردیبهشت ماه در محل آکادمی ملی ووشو حضور خواهند یافت تا برای اعزام به رقابت‌های مهم بازی‌های آسیایی ناگویا (ژاپن) زیر نظر کادر فنی به تمرین بپردازند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها