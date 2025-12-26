به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی و سپهبد شهید حاج‌قاسم سلیمانی به همت مدرسه علمیه علوی قم برگزار می‌شود.



این مراسم در آستانه سالگرد ارتحال آیت‌الله مصباح یزدی و سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج‌قاسم سلیمانی و با هدف تبیین ابعاد فکری، علمی و مجاهدت‌های انقلابی این دو چهره تأثیرگذار انقلاب اسلامی تدارک دیده شده است.



حجت الاسلام صلح میرزایی، عضو مجلس خبرگان رهبری به عنوان سخنران اصلی این مراسم حضور خواهد داشت و به تبیین نسبت اندیشه و عمل در سیره این دو شخصیت برجسته خواهد پرداخت.



این مراسم با عنوان یک سنگر، دو مأموریت برگزار می‌شود که اشاره‌ای به نقش‌آفرینی متفاوت اما هم‌راستای این دو چهره در عرصه‌های فکری و میدانی انقلاب اسلامی دارد.



این آئین پس از اقامه نماز مغرب و عشاء برگزار خواهد شد و عموم علاقه‌مندان، طلاب، اساتید حوزه‌های علمیه و اقشار مختلف مردم می‌توانند در آن شرکت کنند.



مراسم یادشده روز دوشنبه هشتم دی‌ماه در شهر قم، خیابان شهید دل‌آذر، کوچه ۲۰ و در محل مدرسه علمیه علوی قم برگزار می‌شود.