به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد پاک مهر، در برنامه تلویزیونی با موضوع چالش‌های زنجیره تأمین دارو در کشور، به حق بیمه‌ای که بیمه شدگان تأمین اجتماعی بابت درمان هر ماه پرداخت می‌کنند، اشاره کرد و گفت: ۹ بیست و هفتم حق بیمه که هر ماه از فیش حقوقی بیمه شدگان تأمین اجتماعی کسر می‌شود، به جای اینکه برای درمان آنها هزینه شود؛ صرف حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی می‌شود.

این نماینده مجلس، با مخاطب قرار دادن معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی، اظهار داشت: بنده یا جنابعالی که الان دارنده دفترچه تأمین اجتماعی هستیم، ۲۷ درصد از حقوق ما به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌شود، یعنی ۹ بیست و هفتم مربوط به حوزه سلامت است.

وی افزود: آن چیزی که سازمان تأمین اجتماعی هزینه می‌کند، بیشتر از ۵ یا ۶ درصد نیست، بنابراین به ۹ درصد نمی‌رسد، اگر واقعاً ۹ درصد حوزه درمان را بدهیم، ۴۰ همت بدهکار نیست. چون اولویت اول حوزه سلامت نیست، و صرف پرداخت حقوق بازنشستگان می‌شود.

پاک مهر ادامه داد: اگر سازمان تأمین اجتماعی، ۹ بیست و هفتم پرداختی پرسنل دارنده دفترچه تأمین اجتماعی و بیمه تأمین اجتماعی را به حوزه سلامت اختصاص دهد، این کمبودها به وجود نمی‌آید.