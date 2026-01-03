به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی؛ سید محمد پاکمهر در پیامی ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم تسلیت گفت متن پیام بدین شرح است:

ششمین سالگرد عروج ملکوتی سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، فرصتی مغتنم برای بازخوانی سیره و مجاهدت‌های مردی است که نام و راه او با عزت، ایثار و مقاومت گره خورده است.

این شهید والامقام، عمر پربرکت خویش را خالصانه در مسیر دفاع از اسلام ناب محمدی (ص)، پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی، حفظ امنیت و اقتدار ایران عزیز و حمایت از مظلومان و مستضعفان جهان صرف کرد و با اخلاص و شجاعت مثال‌زدنی، به الگویی ماندگار برای ملت‌های آزاده تبدیل شد.

حاج قاسم سلیمانی تنها یک فرمانده برجسته نظامی نبود، بلکه شخصیتی جامع، مردمی و ولایتمدار بود که با روحیه‌ای سرشار از تواضع، ایمان و اخلاص، دل‌های بسیاری را مجذوب خود ساخت.

نقش بی‌بدیل این سردار بزرگ در تقویت جبهه مقاومت و مقابله با تروریسم تکفیری، نه‌تنها امنیت ایران اسلامی، بلکه آرامش و ثبات منطقه را تضمین کرد و نشان داد که اتکا به فرهنگ مقاومت و روحیه جهادی، راه عبور از سخت‌ترین تهدیدهاست.

بی‌تردید شهادت مظلومانه حاج قاسم سلیمانی به دست دشمنان کینه‌توز، نه پایان راه، بلکه آغاز فصلی تازه در مسیر بیداری و انسجام جبهه مقاومت بود.

خون پاک این شهید عزیز و یاران وفادارش، درخت تنومند مقاومت را ریشه‌دارتر ساخت و پیام ایستادگی در برابر ظلم و استکبار را رساتر از همیشه به جهانیان مخابره کرد.

اینجانب ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره سردار دل‌ها و تمامی شهدای والامقام، بر ضرورت تداوم راه شهدا در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی، به‌ویژه در حوزه سلامت، رفاه اجتماعی و صیانت از کرامت انسانی تأکید می‌کنم.

امروز بیش از هر زمان دیگر، نیازمند بهره‌گیری از روحیه جهادی، همدلی و مسئولیت‌پذیری هستیم تا بتوانیم در مسیر پیشرفت، عدالت و اعتلای ایران اسلامی گام‌های مؤثرتری برداریم.

امید است با تمسک به سیره نورانی شهدا و پیروی از منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، بتوانیم امانت‌دار شایسته خون پاک شهیدان باشیم و در تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و خدمت صادقانه به مردم شریف ایران، ثابت‌قدم و سربلند بمانیم.