به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز مدعی شد که ژنرال‌های سابق سوریه که در حال حاضر در روسیه و لبنان مستقر هستند برای تحرکات نظامی علیه رژیم جولانی برنامه ریزی می‌کنند.

در این گزارش آمده است، سقوط نظام بشار اسد نه تنها باعث کاهش نفوذ فرماندهان نظامی و امنیتی دوران وی نشده بلکه زمینه را برای بازسازی صفوف آنها در خارج از سوریه مهیا کرده است تا از طریق تحرکات نظامی بتوانند رژیم جولانی را هدف قرار داده و کنترل برخی مناطق را به دست بگیرند.

نیویورک تایمز با انتشار یک گزارش در این خصوص نوشت، بر اساس مصاحبه‌های انجام شده و بررسی تماس‌ها و پیام‌های رد و بدل شده در قلب این شبکه، ژنرال‌های سابق سوریه از جمله سهیل الحسن فرمانده نیروهای ویژه نظام بشار اسد و کمال الحسن رئیس اسبق سرویس اطلاعات نظامی حضور دارند.

در این گزارش آمده است که سهیل الحسن نزدیک به ۱۶۸ هزار نیرو در سوریه دارد و هزاران تن از آنها تجهیزات نظامی در اختیار دارند. رامی مخلوف از نزدیکان بشار اسد نیز از او حمایت می‌کند.

لازم به ذکر است که از زمان به قدرت رسیدن جولانی و عناصر وابسته به وی در سوریه مناطق مختلف این کشور شاهد تشدید کشتارها، قتل و غارت و تجاوز بوده است.