احمدی نژاد: سامانه بارشی با هسته سرد وارد ایلام شد

احسان احمدینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: از روز شنبه سامانه بارشی با هسته سرد وارد استان میشود و تا روز سهشنبه بهصورت منقطع و متناوب فعالیت خواهد داشت.
وی بیان کرد: این سامانه با بارش باران، رعد و برق، وزش باد شدید و در ارتفاعات و نواحی سردسیر با بارش برف همراه خواهد بود.
وی ادامه داد: همچنین در مناطق مستعد، احتمال وقوع تگرگ و مه وجود دارد.
احمدینژاد افزود: به دلیل هسته سرد سامانه، طی ساعات پایانی روز دوشنبه در برخی نواحی سردسیر استان بارش برف پیشبینی میشود.
وی با اشاره به پتانسیل بالای بارشی این سامانه هشدار داد: آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیرها و احتمال طغیان رودخانهها دور از انتظار نیست. خطر صاعقه بهویژه در ارتفاعات استان نیز وجود دارد.
کارشناس هواشناسی استان ایلام خاطرنشان کرد: این سامانه کاهش محسوس دما را به همراه دارد و انتظار میرود در زمان ورود و خروج آن، دمای هوا بین ۶ تا ۸ درجه کاهش یابد.
