https://mehrnews.com/x3b3k9 ۱۰ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۳۶ کد خبر 6709136 استانها گیلان استانها گیلان ۱۰ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۳۶ آتش سوزی در جاده لاهیجان - آج بیشه لاهیجان- در این ویدئو تصاویری از آتش سوزی در جاده لاهیجان- آج بیشه مشاهده میکنید.
