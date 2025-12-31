  1. استانها
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۳۶

آتش سوزی در جاده لاهیجان - آج بیشه

لاهیجان- در این ویدئو تصاویری از آتش سوزی در جاده لاهیجان- آج بیشه مشاهده می‌کنید.

