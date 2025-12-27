به گزارش خبرگزاری مهر، آرش سیفی، در نشست خبری دومین کنگره پیشگیری از عفونت بیمارستانی با نام ایران زیست، بحث مقاومت میکروبی را معضلی جهانی دانست که مورد توجه همه کشورهای دنیاست و سلامت کل جهان رو تهدید می‌کند.

این متخصص بیماری‌های عفونی و مشاور سازمان بهداشت جهانی، به موضوع تجویز آنتی بیوتیک ها اشاره و تاکید کرد: ادامه این روند سبب می‌شود که تا سال ۲۰۵۰، حدود ۱۰ میلیون مرگ در سال، ناشی از عفونت‌های بیمارستانی در دنیا باشد و باید با این بحران جهانی هر چه سریع‌تر مقابله کنیم.

فلوشیپ فوق تخصص کنترل عفونت بیمارستانی گفت: بر اساس آمار، در ایران سه برابر میانگین جهانی آنتی بیوتیک مصرف می‌شود که قطعاً مصرف نابجا و غیر منطقی است و مقاومت میکروب‌های کشور ما، چندین برابر مقاومت میکروبی بعضی از کشورها است که باید نگاه جدی تری به موضوع مقاومت میکروبی داشته باشیم.

دبیر علمی دومین کنگره ایران زیست اظهار داشت: در راستای پیشگیری از عفونت‌های ناشی از مقاومت میکروبی باید افراد صاحب نظر، متخصص و فعالان این حوزه، با حضور در کنگره‌ها و سمینارها، برای پیشگیری از عفونت‌های بیمارستانی، ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی درمانی و استریلیزاسیون تجهیزات پزشکی، برنامه ریزی و سیاستگذاری کنند.

سیفی، کنترل عفونت را اولویت راهبردی کشور دانست و گفت: در دومین کنگره ایران زیست، هشت پنل تخصصی و چند سخنرانی جامع برای بحث و گفتگوی همکاران در حوزه کنترل عفونت‌های بیمارستانی در نظر گرفته شده است.

دومین کنگره و نمایشگاه ایران زیست، روزهای ۲۴ و ۲۵ دی ماه ۱۴۰۴، با حضور متخصصان عفونی، گروه‌های پرستاری، مامایی، آزمایشگاهی و مهندسان تجهیزات پزشکی، در مرکز همایش‌های مجتمع رُزمال برگزار می‌شود.