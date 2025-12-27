  1. استانها
  2. هرمزگان
۶ دی ۱۴۰۴، ۹:۲۷

مسابقات کیوکوشین ایچی گکی جنوب کشور؛ جام قهرمانی بر بام هرمزگان ایستاد

رودان- مسابقات کاراته کیوکوشین ایچی گکی جنوب کشور، با رقابت ورزشکارانی از چهار استان به میزبانی هرمزگان به کار خود خاتمه داد و در پایان، تیم کاراته هرمزگان با اقتدار بر سکوی قهرمانی ایستاد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه رقابت‌های کاراته کیوکوشین ایچی گکی منطقه جنوب کشور در دو بخش بانوان و آقایان و با حضور تیم‌های منتخب از استان‌های فارس، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان برگزار شد.

این دوره از مسابقات در دو رشته کاتا (اجرای فرم) و کمیته (مبارزه) پیگیری شد و ورزشکاران برای کسب مقام‌های انفرادی و تیمی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

بر اساس نتایج نهایی و تجمیع امتیازات کسب شده توسط تیم‌های شرکت‌کننده، تیم کاراته استان هرمزگان توانست با درخشش در دو بخش کاتا و کمیته، مقام قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کند.

تیم‌های استان سیستان و بلوچستان و فارس نیز به ترتیب پس از هرمزگان، موفق به کسب جایگاه‌های دوم و سوم مجموع این رقابت‌ها شدند تا پرونده مسابقات کیوکوشین ایچی گکی جنوب کشور با معرفی برترین‌ها بسته شود.

