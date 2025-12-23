به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نگهبان مدیر اجرایی سبک کیوکوشین کاراته ایچی‌گکی هرمزگان اظهار کرد: شهرستان رودان با آمادگی کامل میزبان رقابت‌های منطقه‌ای جنوب کشور خواهد بود.

وی افزود: بر اساس اعلام کمیته اجرایی تمامی کمیته‌ها و زیرساخت‌های داوری، تدارکات و اجرایی تکمیل شده و هماهنگی‌های نهایی برای برگزاری مسابقاتی حرفه‌ای انجام شده است.

مدیر اجرایی و روابط عمومی سبک کیوکوشین کاراته ایچی‌گکی هرمزگان توضیح داد: این دوره با حضور سید داود محمدی نماینده سبک ایچی‌گکی در کشور و ورزشکاران منتخب استان‌های فارس، کرمان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان در بخش‌های بانوان و آقایان در سالن شهید جعفری رودان برگزار می‌شود.