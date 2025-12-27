هرمزگان قهرمان کاراته «ایچی گکی» بانوان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از رقابتها که با حضور تیمهایی از استانهای مختلف کشور برگزار شد، تیم هرمزگان توانست با عملکردی درخشان، در هر دو بخش کاتا و کمیته مقام اول تیمی را از آن خود کند و کاپ قهرمانی را بالای سر ببرد.
همچنین در پایان این رقابتها، تیمهای کرمان دوم و سیستان و بلوچستان مقام سوم تیمی را به خود اختصاص دادند.
ربابه عابدینیزاده، میزبان و مسئول برگزاری این دوره از مسابقات بانوان سبک کیوکوشین کاراته ایچی گکی کشور در شهرستان رودان، سطح فنی رقابتها را بسیار خوب ارزیابی کرد و افزود: تمامی تیمهای شرکت کننده در این دوره از مسابقات با رضایت کامل هرمزگان را به مقصد استانهای خود ترک کردند که نشان از کیفیت برگزاری و میزبانی شایسته دارد.
وی ضمن تشکر و قدردانی از همه فایترها و مربیان بخاطر رعایت کامل اصول و نظم مسابقات، از داوران نیز به صورت ویژه تقدیر به عمل آورد.
مسابقات کاراته کیوکوشین ایچیگکی بانوان قهرمانی کشور در شهرستان رودان استان هرمزگان برگزار شد.
مراسم اختتامیه با حضور سید داوود محمدی رئیس سبک کشور و محمد عابدینی زاده رئیس سبک هرمزگان و فریدون نایبی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان رودان برگزار شد.
