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۱۹ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۰۱

به میزبانی شیراز؛

تیم لرستان ۴ مدال در مسابقات قهرمانی کاراته بانوان کسب کرد

تیم لرستان ۴ مدال در مسابقات قهرمانی کاراته بانوان کسب کرد

خرم‌آباد- تیم لرستان ۴ مدال در مسابقات قهرمان قهرمانان «ایچی‌گکی کیوکوشین» کاراته بانوان کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمان قهرمانان ایچی‌گکی کیوکوشین کاراته کانچو ماتسویی در شیراز برگزار شد و تیم  لرستان، از شهرستان بروجرد توانست ۲ مدال نقره و ۲ مدال برنز را از آن خود کند.

در این دوره از مسابقات که در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۶ در شیراز برگزار شد، بیش از ۲۵۰ شرکت کننده از استان های مرکزی، تهران، چهار محال و بختیاری، اصفهان، لرستان، هرمزگان، فارس، کرمانشاه، همدان، خراسان و بوشهر شرکت کردند که تیم لرستان توانست به ترتیب زیر مدال‌های نقره و برنز را کسب کند:

«فاطمه گودرزی» مقام دوم و مدال نقره- رده سنی بزرگسالان

«فاطمه علیدادی» مقام دوم و مدال نقره- رده سنی جوانان

«نگین گودرزی» مقام سوم و مدال برنز- رده سنی امید

«فاطمه مال‌اسد» مقام سوم و مدال برنز- رده سنی امید

این مسابقات تا عصر جمعه ادامه داشت که در پایان، در بخش کاتا، استان تهران مقام نخست، استان چهار محال و بختیاری مقام دوم و استان اصفهان مقام سوم را کسب کردند. همچنین در بخش کومیته، استان فارس عنوان برتر را به دست آورد و استان های تهران و کرمانشاه به ترتیب دوم و سوم شدند.

کد مطلب 4247896

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