به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای حفاظت آب شهرستان گرمسار با محوریت بررسی مسائل و مشکلات تأمین آب شرب و کشاورزی و سیاست کشت منطقه به میزبانی فرمانداری با بیان اینکه میزان مصرف آب در اوج پیک ۴۰۰ تا ۴۵۰ لیتر بر ثانیه است، ابراز داشت: این آمار با نیاز دو شهرستان گرمسار و آرادان منطبق نیست.

وی با بیان اینکه برای گذار از تشدید بحران نیازمند اقدامات فوری در شهرستان هستیم، افزود: تحقق این مهم تصمیم گیری درست درباره کشت محصولات و استفاده بهینه از منابع آبی را می‌طلبد.

فرماندار گرمسار بابیان اینکه تغییر الگوی کشت یک نیاز اصلی و اساسی برای شهرستان است، ابراز داشت: در شرایط خشکسالی باید ضمن جبران خسارات کشاورزان الگوی کشت مناسب نیز معرفی شود.

همتی بر تسریع در تأمین بودجه و تجهیزات برای پروژه‌های لوله‌گذاری و اتصال خطوط انتقال به بند سیمین دشت تأکید و تصریح کرد: انجام این مهم می‌تواند وضعیت تأمین آب شرب را بهبود بخشد.

وی با تأکید بر اینکه کیفیت آب شرب موجود نیز نیازمند توجه ویژه و برنامه‌ریزی جدی است، افزود: همکاری و هم افزایی همه دستگاه‌های مسئول برای رفع بحران آبی ضروری است.