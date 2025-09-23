  1. استانها
عدم انطباق مصرف آب با نیاز شهرستان‌های گرمسار و آرادان

گرمسار- فرماندار گرمسار با هشدار درباره عدم انطباق مصرف آب با نیازهای شهرستان‌های گرمسار و آرادان، از انجام اقدامات فوری برای پیشگیری از تشدید بحران آب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای حفاظت آب شهرستان گرمسار با محوریت بررسی مسائل و مشکلات تأمین آب شرب و کشاورزی و سیاست کشت منطقه به میزبانی فرمانداری با بیان اینکه میزان مصرف آب در اوج پیک ۴۰۰ تا ۴۵۰ لیتر بر ثانیه است، ابراز داشت: این آمار با نیاز دو شهرستان گرمسار و آرادان منطبق نیست.

وی با بیان اینکه برای گذار از تشدید بحران نیازمند اقدامات فوری در شهرستان هستیم، افزود: تحقق این مهم تصمیم گیری درست درباره کشت محصولات و استفاده بهینه از منابع آبی را می‌طلبد.

فرماندار گرمسار بابیان اینکه تغییر الگوی کشت یک نیاز اصلی و اساسی برای شهرستان است، ابراز داشت: در شرایط خشکسالی باید ضمن جبران خسارات کشاورزان الگوی کشت مناسب نیز معرفی شود.

همتی بر تسریع در تأمین بودجه و تجهیزات برای پروژه‌های لوله‌گذاری و اتصال خطوط انتقال به بند سیمین دشت تأکید و تصریح کرد: انجام این مهم می‌تواند وضعیت تأمین آب شرب را بهبود بخشد.

وی با تأکید بر اینکه کیفیت آب شرب موجود نیز نیازمند توجه ویژه و برنامه‌ریزی جدی است، افزود: همکاری و هم افزایی همه دستگاه‌های مسئول برای رفع بحران آبی ضروری است.

