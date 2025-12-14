کشف و ضبط ۱۲ قطعه شی تاریخی در شهرستان جیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجید فاریابی، با تأکید بر نقش فرهنگ سازی در جوامع محلی در راستای حفاظت و صیانت از مواریث فرهنگی گفت: برابر گزارش واصله از حوزه حفاظتی شهرستان جیرفت، احدی از میراث بانان افتخاری از طریق جلب مشارکتهای اجتماعی، ۱۲ قطعه شیء تاریخی و فرهنگی را بهصورت داوطلبانه به عوامل یگان حفاظت میراث فرهنگی این شهرستان تحویل دادهاست.
وی افزود: این اشیا سفالی و سنگی پس از بررسی توسط کارشناسان باستانشناسی شهر جیرفت دارای ارزش تاریخی و فرهنگی تشخیص داده شدهاند.
فاریابی، با تأکید بر اهمیت فرهنگسازی در صیانت از مواریث تاریخی و فرهنگی استان کرمان خاطرنشان کرد: حفاظت و حراست پایدار از آثار و ابنیه تاریخی بدون جلب مشارکتهای اجتماعی و همراهی مردم بومی و محلی امکانپذیر نیست،.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان ادامه داد: مردم به عنوان نخستین پاسداران میراثفرهنگی، با شناخت، تعلق خاطر و مسئولیتپذیری نسبت به داشتههای تاریخی و هویتی خود، نقشی تعیینکننده در پیشگیری از تخریب، تعرض و آسیب به این آثار دارند و تقویت آگاهی عمومی، آموزشهای محلی و مشارکت دادن جوامع میزبان در برنامههای حفاظتی، ضامن صیانت مؤثر از میراث ارزشمند گذشتگان برای نسلهای آینده خواهد بود.
