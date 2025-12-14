  1. استانها
  2. کرمان
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۳

کشف و ضبط ۱۲ قطعه شی تاریخی در شهرستان جیرفت

کشف و ضبط ۱۲ قطعه شی تاریخی در شهرستان جیرفت

کرمان- فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان از کشف و ضبط ۱۲ قطعه شی تاریخی و فرهنگی در شهرستان جیرفت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجید فاریابی، با تأکید بر نقش فرهنگ سازی در جوامع محلی در راستای حفاظت و صیانت از مواریث فرهنگی گفت: برابر گزارش واصله از حوزه حفاظتی شهرستان جیرفت، احدی از میراث بانان افتخاری از طریق جلب مشارکت‌های اجتماعی، ۱۲ قطعه شیء تاریخی و فرهنگی را به‌صورت داوطلبانه به عوامل یگان حفاظت میراث فرهنگی این شهرستان تحویل داده‌است.

وی افزود: این اشیا سفالی و سنگی پس از بررسی توسط کارشناسان باستان‌شناسی شهر جیرفت دارای ارزش تاریخی و فرهنگی تشخیص داده شده‌اند.

فاریابی، با تأکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی در صیانت از مواریث تاریخی و فرهنگی استان کرمان خاطرنشان کرد: حفاظت و حراست پایدار از آثار و ابنیه تاریخی بدون جلب مشارکت‌های اجتماعی و همراهی مردم بومی و محلی امکان‌پذیر نیست،.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان ادامه داد: مردم به عنوان نخستین پاسداران میراث‌فرهنگی، با شناخت، تعلق خاطر و مسئولیت‌پذیری نسبت به داشته‌های تاریخی و هویتی خود، نقشی تعیین‌کننده در پیشگیری از تخریب، تعرض و آسیب به این آثار دارند و تقویت آگاهی عمومی، آموزش‌های محلی و مشارکت دادن جوامع میزبان در برنامه‌های حفاظتی، ضامن صیانت مؤثر از میراث ارزشمند گذشتگان برای نسل‌های آینده خواهد بود.

کد خبر 6688846

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها