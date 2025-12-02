۴۰ میلیارد تومان اشیاء عتیقه در قشم کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهادر اسماعیلی در این خصوص اظهار کرد: دریابانان پایگاه دریابانی قشم با اشراف اطلاعاتی از جابه‌جایی وسایل مشکوک به عتیقه توسط قاچاقچیان در سطح حوزه استحفاظی مطلع شدند که بلافاصله بررسی موضوع را در دستور کار خود قراردادند.

وی افزود: مأموران مرزی جهت بررسی موضوع به محل شناسایی‌شده اعزام و پس از دقایقی گشت زنی، افراد مشکوکی را مشاهده و به آنان فرمان ایست دادند و توانستند در عملیاتی منسجم، یک محموله اشیا عتیقه و قدیمی را از قاچاقچیان کشف کنند.

فرمانده دریابانی هرمزگان تصریح کرد: مرزبانان در این عملیات یک عدد جام، ۴ عدد سکه، ۴۷ قطعه طلا، ۳ عدد کاسه، یک عدد پارچ، یک عدد سرمه‌دان، یک لوحه ماهی نگار و ۱۱ قطعه مجسمه عتیقه و قدیمی کشف کردند.