قضاوت بودجه کشتی با دیگران دقیق نیست/ هشدار درمورد باشگاه تنیس استقلال

سیدمناف هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر به انتقاداتی که پیرامون تفاوت بودجه فدراسیون کشتی با سایر فدراسیون ها وجود دارد واکنش نشان داد و گفت: بودجه فدراسیون کشتی در سال گذشته حدود ۳۹۰ میلیارد تومان بوده که امسال با کمترین رشد به ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است. در حالی که کشتی ایران برای آماده‌سازی جهت بازی‌های آسیایی و المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس، حداقل به هزار میلیارد تومان بودجه دولتی نیاز دارد.

این مقام مسئول ادامه داد: حتی این رقم هم کافی نیست و بخش مهمی از هزینه‌ها باید از طریق حامیان مالی و اسپانسرها تأمین شود. موضوعی که سایر فدراسیون‌ها به دلیل نداشتن مدال‌آوری مستمر در سطح المپیک، امکان تحقق آن را ندارند.

هاشمی با تأکید بر لزوم حمایت جدی از فدراسیون‌های دیگر جدا از کشتی نیز گفت: فدراسیون‌هایی مانند وزنه‌برداری، تکواندو، تیراندازی و تیر و کمان با وجود المپیکی بودن از نظر درآمدی شرایط کشتی را ندارند و دولت باید کمک کند تا این فدراسیون‌ها به جایگاه پایدار برسند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان با اشاره به عملکرد اعزام‌های بین‌المللی گفت: در سال جاری رویدادهای مهمی مانند مسابقات جوانان بحرین، کشورهای اسلامی، بازی‌های چین، المپیک ناشنوایان جهان و چند رویداد دیگر برگزار شد و هیچ‌کدام از اعزام‌ها با مشکل مالی مواجه نشدند. حدود ۱۵ هزار نفر اعزام از طریق فدراسیون‌ها انجام شده که هم فدراسیون‌ها از منابع خود استفاده کرده‌اند و هم وزارت ورزش حمایت لازم را داشته است.

مناف هاشمی در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر درباره بحث واگذاری زمین تنیس مجموعه استقلال و سایر اماکن ورزشی هشدار داد و گفت: بخشی از ورزش کشور ماهیت حاکمیتی دارد و نمی‌توان اماکن قهرمان‌پروری را صرفاً با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی به فروش رساند. فروش این اماکن شاید منابع محدودی برای دولت ایجاد کند، اما آسیب جدی به ورزش قهرمانی کشور وارد خواهد کرد.



معاون وزیر ورزش با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در این مورد گفت: با دستور دکتر پزشکیان رئیس جمهور و دکتر عارف معاول اول ایشان مکاتباتی برای تجدیدنظر در روند واگذاری اماکن ورزشی انجام شده و امید می‌رود تمامی اماکن ورزشی کشور در گروه یک هیئت واگذاری قرار بگیرند.