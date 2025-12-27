عباسعلی طالب بیدختی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه رقابت‌های کشتی جوانان و نوجوانان فرنگی و آزاد استان سمنان در شهرستان شاهرود برگزار شد، تاکید کرد: ۱۱۰ ورزشکار در این رقابت‌ها با هم به رقابت پرداختند.

وی افزود: طبق اعلام کمیته فنی مسابقات از هر وزن تنها یک نفر به عنوان قهرمان همان وزن به تیم منتخب کشتی فرنگی و آزاد استان سمنان برای مسابقات کشوری راه پیدا کردند.

رئیس هیئت کشتی استان سمنان با بیان اینکه این رقابت‌ها در دو روز در سالن ورزشی شهرداری شاهرود برگزار و نفرات برتر هر وزن مورد تقدیر قرار گرفتند، افزود: خوشبختانه هم سطح رقابت‌ها و هم میزبانی شاهرود برای این رقابت‌ها بسیار خوب بود.

طالب بیدختی با بیان اینکه در بخش کشتی آزاد مقام اول به شاهرود، مقام دوم دامغان و🥉 مقام سوم سمنان رسید ابراز داشت: در بخش کشتی فرنگی مقام اول به شاهرود، مقام دوم دامغان، مقام سوم میامی رسید