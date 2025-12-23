به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی، مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی ظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران گفت: در راستای مسئولیت اجتماعی شرکتها، دو هنرستان جوار معدن با همکاری معادن و ادارات آموزش فنی و حرفهای شهرستانهای طبس و خوسف برای سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ راهاندازی میشود.
وی بیان کرد: این اقدامات در جهت تقویت مهارتمحوری و توسعه هنرستانها انجام میشود.
مرتضوی افزود: راهاندازی این هنرستانها با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر، متناسب با ظرفیتهای معدنی منطقه و ایجاد ارتباط مؤثر میان آموزش و بازار کار برنامهریزی شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: در سال تحصیلی جاری نیز یک دبیرستان وابسته با همکاری دانشگاه بیرجند و یک هنرستان وابسته با مشارکت مرکز آموزش فنی و حرفهای استان راهاندازی شده است.
وی افزود: راه اندازی این دو مرکز نیز نقش مهمی در ارتقای آموزشهای مهارتی و تخصصی استان دارد.
مرتضوی تأکید کرد: توسعه آموزشهای فنی و حرفهای و حرکت به سمت مهارتمحوری، از اولویتهای اصلی آموزش و پرورش استان بوده و این مسیر با استفاده از ظرفیت دانشگاهها، مراکز مهارتی و بخش صنعت با جدیت دنبال میشود.
