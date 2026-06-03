به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، مسعود جوادی پروانه مدیرکل امور تخصصی و گروه‌های ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران، گفت: در راستای ارتقای سطح سلامت جانبازان معزز گروه‌های پرخطر (high risk) و سایر گروه‌های ویژه، برنامه پایش سلامت عمومی و تخصصی این عزیزان با هدف بهبود کیفیت زندگی، کاهش عوارض ناشی از بیماری‌ها، افزایش امید به زندگی و مدیریت پیامدهای دوران سالمندی به‌صورت مستمر در حال اجرا است.

وی افزود: در این طرح، جامعه هدف ضمن دعوت به شرکت در اردوهای درمانی و مراجعه به مراکز تخصصی، تحت ارزیابی‌های پزشکی و پایش‌های تخصصی قرار می‌گیرند. همچنین به منظور نظارت بر کیفیت خدمات ارائه‌شده و شناسایی نیازهای درمانی و توانبخشی، کارشناسان از طریق تماس تلفنی با جانبازان در ارتباط بوده و ضمن بررسی مسائل و مشکلات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، نسبت به پیگیری درخواست‌ها و رفع موانع موجود اقدام می‌کنند.

جوادی پروانه خاطرنشان‌کرد: همچنین راهنمایی‌های لازم را برای دریافت خدمات در حوزه درمان دریافت می‌کنند و در صورت نیاز به ارایه خدمات در سطوح درمانی بالاتر، هماهنگی‌های اعزامی انجام می‌شود. این برنامه با هدف حفظ و ارتقای سلامت جانبازان، افزایش رضایت‌مندی جامعه هدف و ارائه خدمات مؤثر و هدفمند طراحی شده و به صورت مستمر در حال اجرا است.

وی اظهار داشت: نمونه کاربردی و عملیاتی این برنامه در جنگ رمضان عینیت پیدا کرد و همکاران این مجموعه ضمن برقراری ارتباط با این عزیزان و ارائه مشاوره در کاهش آلام و استرس‌های مترتب با این ایام و رفع نیاز و هماهنگی‌های درمانی خدمات مورد نیاز را ارائه کردند.

مدیرکل امور تخصصی و گروه‌های ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: به‌منظور دسترسی سهل و آسان ایثارگران (جانبازان ۷۰ درصد، والدین و همسران شهدا، جانبازان اعصاب و روان) به خدمات تخصصی در سراسر کشور با همکاری بیمه دی سامانه سلامت مجازی ویزیت آنلاین از سال گذشته راه‌اندازی شده، که از خدمات نسخه‌نویسی تخصصی با تماس با تلفن ۱۶۷۱ و اپلیکیشن «دی‌دار» می‌توانند استفاده کنند.