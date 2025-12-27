پخش «قند پهلو» در نوروز؛ مخاطب از برنامه الهام چرخنده استقبال کرد

فضل الله شریعت پناهی مدیر تولیدات غیرنمایشی مرکز سیمرغ با اشاره به برنامه ها و تاک شوهای این مرکز به خبرنگار مهر بیان کرد: برخی برندها در مرکز احیا شده اند که بازخورد خوبی هم از پخش آنها گرفتیم. به طور مثال مسابقه «قند پلو» را پس از چند سال احیا کردیم و بازخورد مناسبی از مخاطب داشت.

وی درباره اینکه چرا کمتر تبلیغی روی این برنامه شد، اظهار کرد: شرایط روز جامعه به‌گونه‌ای است که مردم از ابتدای سال درگیر فشارهای اقتصادی و شرایط خاص ناشی از مسائل جنگی بوده‌اند و ممکن است برخی برنامه‌ها آنطور که باید در معرض توجه قرار نگرفته باشند. با این حال ما بازخورد خوبی دریافت کردیم و به همین دلیل فصل دوم آن را تولید می کنیم تا بتوانیم برای ایام نوروز آن را روی آنتن داشته باشیم. این برنامه از شبکه آموزش که شبکه‌ای تخصصی بود به شبکه دیگری هم منتقل شد و در جایگاه اصلی خود یعنی شبکه نسیم که شبکه سرگرمی است قرار گرفت.

شریعت پناهی در ادامه با اشاره به تولید فصل جدید برنامه «آفتابگردان» نیز عنوان کرد: فصل نخست این برنامه در شبکه دو در ماه مبارک گذشته رتبه دوم مخاطب را داشت و اکنون در حال تقویت این برنامه و برنامه‌ریزی برای فصل دوم آن هستیم.

وی درباره نقش الهام چرخنده به عنوان مجری این برنامه و حاشیه های پیرامون او اظهار کرد: طراح اصلی این برنامه خود الهام چرخنده بود که پیشنهاد را مطرح کرد و ما معتقد هستیم بازیگران به دلیل همین توانایی بازیگری، ظرفیت ارتباط مؤثر با سوژه‌ها را دارند. دغدغه شخصی خود الهام چرخنده هم در حوزه عفاف و حجاب بود و خیلی هم در این زمینه کار کرد. ما هم احساس کردیم به محتوا و سوژه‌های مدنظر دسترسی خوبی دارد، پژوهش های زیادی هم انجام داده است و بنابراین فصل دوم این برنامه نیز با تغییراتی تولید خواهد شد.

شریعت پناهی یادآور شد: این روزها فصل هفتم مجموعه «ایرانگرد» برای پخش نوروزی در دست تهیه است. همچنین برنامه مستندی با نام «درخت ابدی» داریم که درباره مرزهای ایران است و این مجموعه هم برای نوروز برنامه‌ریزی شده است و می‌تواند به یک برند تبدیل شود.

وی در پایان گفت: مستند «بازگشت گور ایرانی» نیز کار شاخصی خواهد شد که حدود پنج سال تصویربرداری آن طول کشیده است و به نظر می‌رسد جزو آثار برند خواهد بود. همچنین مستند «حکایت بیابان لوت» نیز در دست تولید است که با موضوع طبیعت‌گردی و نمایش شگفتی‌های بیابان، می‌تواند در زمره آثار مهم قرار گیرد.