پرداخت ۱۸ میلیارد ریال بدهی زندانیان استان سمنان؛ ۶۸ زندانی آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی گلی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی دادگستری استان سمنان از آزادی ۶۸ زندانی استان خبر داد و گفت: این افراد با همت انجمن حمایت زندانیان و مشارکت خیران به کانون گرم خانواده بازگشتند.
وی با اشاره به اینکه در مجموع ۱۸ میلیارد ریال بدهی این افراد پرداخت شده است، افزود: این اقدام راهی برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و حمایت از خانواده است.
دادستان عمومی استان سمنان با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه سال جاری به خانوادههای زندانیان کمک مالی شده است، ابراز داشت: در مجموع این کمکهای نقدی و غیر نقدی مبلغ شش میلیارد تومان را شامل میشود.
گلی از اختصاص ۷۰۰ میلیون تومان برای تأمین کالاهای اساسی خانوادههای نیازمند خبر داد و تصریح کرد: فرش، لباس شویی، کولر و غیره به خانوادههای تحت پوشش اهدا شده است.
وی با تاکید بر اینکه ۱۰۰ نفر از زندانیان با معرفی انجمن حمایت زندانیان استان سمنان موفق به دریافت تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی شدند، افزود: برای ۶۰ خانواده نیر زمینه ایجاد شغل و درآمد پایدار فراهم شده است.
