۶ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۵۵

ضرورت بهره‌گیری هدفمنداز ظرفیت‌های قانونی برای توسعه آموزش عالی مهارتی

مدیرکل امور مجلس وزارت علوم بر ضرورت تسهیل فرآیندها و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های قانونی برای توسعه آموزش عالی مهارتی و ارتقای برنامه‌های دانشگاهی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، جاسب نیکفر مدیرکل امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور در دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان قزوین با سیدمحمدمهدی ابطحی رئیس واحد استانی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، طرفین ضمن بررسی مسائل مرتبط با آموزش عالی مهارتی، درخصوص چالش‌ها و موانع بهره‌گیری از بودجه در اختیار نمایندگان مجلس در راستای توسعه دانشگاه‌ها به بحث و تبادل نظر پرداختند و بر ضرورت تسهیل فرآیندها، ایجاد سازوکارهای اجرایی مناسب و استفاده هدفمند از این ظرفیت قانونی تأکید کردند. همچنین در این نشست، بر تقویت تعامل و هماهنگی هرچه بیشتر میان دانشگاه جامع علمی‌کاربردی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأکید شد و نقش این همکاری در پیشبرد برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان این دیدار، بر تداوم برگزاری نشست‌های مشترک به منظور پیگیری موضوعات مطرح‌شده و تحقق اهداف توسعه‌ای دانشگاه‌ها تأکید شد.

