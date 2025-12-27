به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست تخصصی، مدیران و کارشناسان سازمان زیباسازی شهر تهران با فرصت‌ها و چالش‌های کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت شهری آشنا شدند.

فرجی با اشاره به ضرورت جمع‌آوری و تحلیل دقیق داده‌ها، بر اهمیت طراحی راهکارهای هوشمند و مشارکتی برای مدیریت فضای سبز، خدمات شهری و زیباسازی تاکید کرد.

وی با ارائه نمونه‌های موفق بین‌المللی نشان داد که فناوری‌های نوین، از جمله واقعیت افزوده و مجازی و همچنین هوش مصنوعی می‌توانند تصمیم‌گیری شهری را بهینه کنند، منابع را مدیریت کنند و خدمات را به شکل دقیق‌تر و مؤثرتر به شهروندان ارائه دهند.

فرجی همچنین بر اهمیت ایجاد زیرساخت‌های داده‌محور و مدل‌های برد_برد برای جلب مشارکت شهروندان تاکید کرد و یادآور شد که هوش مصنوعی به‌تنهایی کافی نیست و خرد و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، پایه موفقیت در مدیریت شهری هوشمند است.

این نشست بخشی از برنامه‌های سازمان زیباسازی تهران برای ارتقای توانمندی مدیران شهری و توسعه شهر هوشمند با تمرکز بر منظر و سیما و منظر شهری بود.