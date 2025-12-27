۱.۴ میلیارد دلار وابستگی ارزی برای ۲ درصد واردات دارو

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کبریایی زاده، در گفتگوی ویژه خبری به بررسی چالش‌های زنجیره تأمین دارو در کشور پرداخت و افزود: تولید دارو در داخل کشور ظرفیت بسیار مطلوبی دارد و ما بیش از ۹۸ درصد نیاز دارویی خودمان را در داخل تولید می‌کنیم.

وی گفت: البته ارزش داروهای تولید داخل از نظر ریالی ۷۰ درصد باشد و آن دو درصدی که واردات می‌شود تقریباً ۳۰ درصد از ارزش ریالی را به خودش اختصاص می‌دهد.

کبریایی زاده ادامه داد: وابستگی ارزی صنایع تولید داخل شامل تأمین مواد اولیه جانبی و مواد حد واسطی است که شرکت‌های ماده اولیه ساز استفاده می‌کنند و همین طور بخشی از ماشین آلاتی که در صنعت داروسازی استفاده می‌شود، حدود یک میلیارد دلار ارزبری دارد؛ در حالی که آن دو درصد واردات ما بیش از ۱.۴ میلیارد دلار وابستگی ارزی دارد.

وی گفت: متأسفانه فرایند انتقال ارز و تأمین ارز شرکت‌ها برای واردات مواد اولیه به شکل درستی صورت نمی‌گیرد.

کبریایی زاده به موضوع نقدینگی شرکت‌های دارویی اشاره کرد و افزود: متأسفانه در بحث نقدینگی و تأمین ارز دارو، بازی با اعداد را داریم؛ یعنی دولت وقتی که می‌آید فرض کنید نرخ ارز را تغییر می‌دهد از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ و یا بخش قابل توجهی از ۲۸۵۰۰ ابتدا به ۴۶ هزار تومان و بعد هم به ۷۰ هزار تومان و بعد هم امروز به ۱۰۰ هزار تومان منتقل شده این انتقالی که صورت می‌دهد همزمان و همراه با تأمین مابه التفاوت ریالی برای سازمان‌های بیمه‌گر نیست.