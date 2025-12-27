خانمحمدیان: برداشت «کنار» تا پایان دی ماه در مهران ادامه دارد

یاسم خانمحمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: مراتع بخش سال‌آباد شهرستان مهران به‌عنوان یکی از مناطق مستعد برداشت محصول گرمسیری «کنار» شناخته می‌شود و کار برداشت این محصول تا پایان دی‌ماه ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به ویژگی‌های این محصول گفت: میوه کنار در دو رنگ زرد و نارنجی مایل به سوخته برداشت می‌شود و علاوه بر مصرف تازه‌خوری، در تهیه مربا، دمنوش و داروهای گیاهی نیز کاربرد دارد.

خانمحمدیان افزود: برگ این درخت به دلیل دارا بودن خواص مختلف به‌عنوان شامپو صدر مورد استفاده قرار می‌گیرد، همچنین گل این درخت یکی از گونه‌های مهم در حوزه زنبورداری استان محسوب می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام با اشاره به مقاومت بالای این گونه در برابر شرایط آب و هوایی خشک تصریح کرد: گونه شاخص کنار در ناحیه خلیج عمانی قابل مشاهده است و در استان ایلام نیز با شرایط اقلیمی و منابع آبی سازگار بوده و کم‌توقع است.

وی ادامه داد: تاکنون جنگل کاری‌های گسترده‌ای با درخت کنار در سطح استان انجام شده و در نهالستان‌ها ۲۰۰ هزار نهال کنار برای توسعه جنگل کاری تولید شده است.

خانمحمدیان ادامه داد: شهرستان مهران با ۲۵۵ هزار هکتار عرصه طبیعی یکی از مناطق مستعد کاشت کنار است که حدود سه درصد از این عرصه به‌صورت پراکنده دارای درخت کنار است.

وی خاطرنشان کرد: در قالب طرح «یک میلیارد نهال»، در سطح شهرستان مهران ۱۵ هزار هکتار جنگل کاری انجام شده که از این میزان حدود ۱۲ هزار هکتار به کاشت درخت کنار اختصاص یافته است.