به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی گفت: ساعت ۰۷:۴۶ صبح امروز شنبه ۶ دی‌ماه ۱۴۰۴، گزارشی مبنی بر انفجار گاز شهری در یکی از واحدهای مسکونی روستای چراغ‌مزرعه خدابنده به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری (EOC) اعلام شد.

مدیرعامل هلال‌احمر استان زنجان گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.پس از ارزیابی مشخص شد این انفجار منجر به تخریب بخشی از ساختمان شده و متأسفانه یک نفر در این حادثه جان‌باخته است.

هاشمی افزود: نجاتگران هلال‌احمر پس از ایمن‌سازی محل، عملیات آواربرداری را انجام داده و پیکر فرد جان‌باخته را با همکاری اهالی روستا و دیگر دستگاه های همکار از زیر آوار خارج کردند.