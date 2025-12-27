به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس صبح شنبه در نشست مشترک مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی با نماینده ولی فقیه در استان، بر ضرورت همافزایی برای حل مسائل اساسی استان تأکید کرد و گفت: توافق شد مسائل به جای پراکندگی، بهصورت منسجم و مرحلهبهمرحله دنبال شود.
استاندار گیلان با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزههای فرهنگ، صنعت، حملونقل و کشاورزی افزود: با وجود این ظرفیتها، حل چالشهای استان نیازمند اجماع، برنامهریزی و پیگیری مستمر است.
وی تصریح کرد: پیگیری مسائل استان باید با صدای واحد انجام شود. پیشنهاد شد ابتدا جلسات کارشناسی برگزار و به تفاهم مشترک برسیم و سپس موضوعات در سطح ملی و با وزرا دنبال شود.
حقشناس با تأکید بر استمرار در پیگیریها خاطرنشان کرد: اگر مجلس و مجموعه استان یک مسئله مشخص را دو تا سه ماه بهطور جدی دنبال کنند، قطعاً به نتیجه میرسند و نباید مسائل مهم بدون جمعبندی مشخص باقی بماند.
استاندار گیلان با اشاره به چالش پسماند اظهار کرد: موضوع زباله یکی از مسائل پیچیده استان است که تاکنون شرکتها و افراد متعددی مدعی ارائه راهحل شدهاند. با بیش از ۵۶ شرکت فعال گفتوگو شده، اما خروجی عملی متناسب با شرایط استان حاصل نشده است.
وی افزود: سالانه بیش از ۵۰ میلیون مسافر وارد گیلان میشوند و این حجم از تردد، مدیریت پسماند را به یکی از مهمترین دغدغههای استان تبدیل کرده است.
حقشناس در پایان تأکید کرد: زمان آزمون و خطا گذشته و استان نیازمند تصمیمی شجاعانه، کارشناسی و قابل اجرا در حوزه پسماند است تا این مسئله بهصورت ریشهای تعیین تکلیف شود.
