محمدی: نخستین وقف امسال در شهرستان ابهر انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسن رضا محمدی با بیان اینکه اولین وقف امسال در شهرستان ابهر زنجان انجام شد، گفت: در اقدامی ارزشمند، خانم ماه جبین زمانی با حضور در اداره اوقاف و امور خیریه به همراه همسر خود، ششدانگ یک باب عمارت متعلق به خود را در شهر ابهر وقف کرد.
وی افزود: بر اساس وقفنامه، تولیت تا این موقوفه بر عهده یکی از روحانیون ابهری خواهد بود و درآمدهای آینده این ملک باید پس از کسر هزینههای نگهداری و تعمیرات، هر ساله صرف حمایت از طلاب در حال تحصیل حوزه علمیه بشود. واقف همچنین تأکید کرده است که اصل موقوفه باید حفظ شود و فروش یا تبدیل آن ممنوع است.
حجتالاسلام محمدی ادامه داد: این اقدام در ادامهی سنت دیرینهی بانوان ابهر در عرصه وقف صورت گرفته است. تاریخ وقف این شهرستان نشان میدهد که زنان نقش مهمی در حفظ سنتهای مذهبی و توسعهٔ اجتماعی ایفا کردهاند. سابقا، وقفها بیشتر برای عزاداری و روضهخوانی انجام میشد. ولی بعدها، زنان وقفهایی در حوزهٔ دارو، آموزش و ازدواج انجام دادند. در دورهٔ کنونی، زنان تحصیلکرده با وقف آپارتمانها و عمارتها به توسعهٔ فرهنگی، آزادی زندانیان و عمران شهری و تامین هزینه های آموزش طلاب پرداخته اند که این روند نشاندهندهٔ تحول هویتی، اقتصادی و اجتماعی زنان ابهر در طول زمان است. اینک نیز این بانوی نیکوکار با وقف خود، نامش را در حافظه اجتماعی و فرهنگی شهر ماندگار کرد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ابهر گفت: این اقدام نمونهای روشن از «صدقه جاریه» است که آثار آن نه تنها در زندگی امروز، بلکه در آینده جامعه نیز باقی خواهد ماند و یادآور حضور فعال زنان در عرصههای اجتماعی و فرهنگی ابهر است؛ حضوری که با هر وقف جدید، بار دیگر جان تازهای میگیرد.شهرستان ابهر ۲۱۰ مکان مذهبی وقفی مثل مسجد و حسینیه و ۱۳۵ موقوفه دارد که ۲۲ مورد از آنها را بانوان ارجمند وقف کرده اند.
نظر شما