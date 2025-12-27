به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقری صبح شنبه در جلسه هیأت اجرایی انتخابات در سخنانی با تأکید بر ضرورت رعایت اصل بی‌طرفی و امانتداری مجریان در جریان برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی، اظهار داشت: در این عرصه مهم سیاسی و اجتماعی نباید ذره‌ای شائبه ایجاد شود، چرا که انتخابات امانت است و امیدواریم با حضور پرشور مردم، شاهد برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه در یازدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵ باشیم.

فرماندار بهاباد با اشاره به اهمیت این انتخابات گفت: انتخابات شوراها به دلیل انتخاب نمایندگان پارلمان شهری سرنوشت چهار سال شهرها و بخش‌ها را رقم می‌زنند که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به تجربیات ارزشمند گذشته در برگزاری انتخابات در شهرستان، تصریح کرد: نظارت دقیق و کارآمد، مشروعیت انتخابات را در شهرستان افزایش می‌دهد و در نتیجه، تصمیم‌گیری‌ها و خدمات‌رسانی به مردم بهبود خواهد یافت.

وی افزود: از افراد توانمند شهرستان نیز انتظار می‌رود در عرصه انتخابات شوراها مشارکت فعال داشته باشند.

در این جلسه پس از انجام رأی‌گیری، سیدمحمود میرابوالقاسمی، احمد قنبریان، محمدحسن گلشن‌زاده، حسین زینلی، احمد قاسمی، محمدمهدی حسنیان، حسن رزاقی و سیدعباس رضوانی به عنوان ۸ نفر معتمد اصلی و آقایان حمیدرضا دهقان، محمد جلال کاظمی، علیرضا طلایی و خانم‌ها طیبه قاسمی و فاطمه منصوری‌فر به عنوان ۵ نفر معتمد علی‌البدل هیأت اجرایی انتخابات تعیین شدند.

گفتنی است ثبت‌نام از داوطلبان عضویت در انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر بهاباد از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ لغایت ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ انجام خواهد شد.

جلسه تشکیل هیأت اجرایی انتخابات شهرستان بهاباد به ریاست محمد باقری فرماندار بهاباد و با حضور قطب‌الدینی مسئول ستاد انتخابات، هوشمند مسئول امور امنیتی و استعلامات ستاد، تیموری دبیر ستاد، محمد حسن امینی‌پور رئیس هیأت نظارت شهرستان، رضائیان رئیس دادگستری، کارگر رئیس اداره ثبت احوال و سی نفر از معتمدین محلی با هدف انتخاب معتمدین اصلی و علی‌البدل هیأت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر بهاباد در محل فرمانداری برگزار شد.